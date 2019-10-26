"Зробили всіх нас, браво": Береза розповів про грандіозний провал України в ПАРЄ

Через поспішні і помилкові дії команди президента Володимира Зеленського Україна втратила не тільки свої місця у всіх комісіях і комітетах ПАРЄ, але й не може впливати на їх рішення.

Про це у своєму Facebook написав український політик Борислав Береза. За його словами, тепер засідання комітетів ПАРЄ проходять без участі України і всі питання, що стосуються нашої країни, будуть розглядатися без участі української делегації.

"Поспілкувався з моїми європейськими колегами по ПАРЄ і скажу, що команда президента так старалася "зробити їх разом", що "зробили" самі себе. Вірніше всіх нас. Адже через поспішні і помилкові дії Україна втратила свої місця у всіх комісіях і комітетах ПАРЄ і не може впливати на прийняття рішень в комітетах. Оголосивши про нову делегації, але не заявивши її на жовтневій сесії, влада України підіграли антиукраїнським силам в Асамблеї. Повноваження старої делегації анульовані, а у новій їх немає", – пояснив Береза.

Україна в ПАРЄ Українська правда

За його словами, тепер засідання комітетів ПАРЄ проходять без участі України і всі питання по Україні в результаті будуть розглядатися без нас.

"Крім цього ми втратили всіх віцепрезидентів від груп за нашою квотою, глав і заступників комітетів, членство від ПАРЄ в GRECO і у Венеціанській комісії. Так і хочеться сказати "браво!". Сподіваюся, що зусиллями старих членів делегації і наших друзів в ПАРЄ, вдасться захистити ці квоти, щоб втрати були мінімальними", – підсумував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Україна спільно з декількома країнами групи Балтік + прийняла рішення не брати участь у відкритті сесії Парламентської асамблеї Ради Європи 30 вересня.

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