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5 березня • оновлено в 01:14
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Зеленський у Раді зробив попередження нардепу "ЄС" Гончаренку

24.3т
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Після емоційного виступу на позачерговому засіданні Верховної Ради 4 березня нардепа від "Європейської солідарності" Олексія Гончаренка з політиком поспілкувався президент Володимир Зеленський.

Відповідний момент зазнімкували журналісти. Сам член "ЄС" у своїх соціальних мережах заявив, що український глава нібито попросив його "ніколи не переходити з ним на особистості" (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

Гончаренко і Зеленський у Раді

Гончаренко і Зеленський у Раді

Фото Yan Dobronosov

"Ви обіцяли кінець епохи кумівства, але ми бачимо, куди ваш кум пішов, де Баканов? Пішов за чортами ганятися чи за розбійниками? Це ваш друг, сусід і партнер, ви таких усіх зібрали. Це ваша епоха кумівства", – заявляв Гончаренко з трибуни парламенту.

Він також розкритикував слова президента в ВР. "Незрозуміло, хто сьогодні виступав у парламенті – Зеленський чи Голобородько?" – запитав він, додавши, що главі держави варто було б піти з посади.

Після виступу президент спустився з трибуни, пройшов через сесійний зал у сектор фракції "Європейської солідарності", щоб поспілкуватися з нардепом. Після цього глава держави залишив сесійну залу.

У своєму пості Гончаренко продовжив критикувати президента. Він написав, що "особистості якраз і стають політиками". Він додав, що ставиться до бесіди "філософськи", однак інших її деталей не уточнив.

Зазначимо, п'ятий президент Петро Порошенко в стінах парламенту 4 березня поспілкувався з Володимиром Зеленським. Вони потиснули один одному руки.

Як писав OBOZREVATEL, на позачерговому засіданні Верховної Ради 4 березня, ініційованому президентом Володимиром Зеленським, про свою роботу відзвітував голова СБУ Іван Баканов.

Детальну трансляцію засідання, на якому Рада проголосувала за новий Кабмін, читайте в нашому матеріалі за посиланням.

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Автор
Богдана Васильченко
Тема
Відставка Кабміну Гончарука
Особи
Олексій Гончаренко Володимир Зеленський
Місце
Україна
Теги
політика Партія "Європейська солідарність"
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. Талисман
. Талисман
Какие личности? Клоун, пиарнулся и сказал спасибо, за критику!Типа,он такой демократичный!
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Pimenov Vladimir
Pimenov Vladimir
95-й шагает папланете...йому треба добре по лобі луснути, щоб до тями прийшов...це психологія..**.ка...воно живе в Іншій Реальності...Нам Своє Робить! Все Буде Україна!...вову треба приводити до тями...шедевральна...отэта вову нєпадєцкі павєло...аавтамаанєбыла...?
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Serov Oleg
Serov Oleg
судя по тому,как лёша-макака побежал за клоуном с словами "пан президент,я не то хотел сказать,бес попутал,простите..."пидop леша наложил в штаны...
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. Талисман
. Талисман
Serov Oleg, Лапоть, это только твои влажные мечты!
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