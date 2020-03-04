Після емоційного виступу на позачерговому засіданні Верховної Ради 4 березня нардепа від "Європейської солідарності" Олексія Гончаренка з політиком поспілкувався президент Володимир Зеленський.

Відповідний момент зазнімкували журналісти. Сам член "ЄС" у своїх соціальних мережах заявив, що український глава нібито попросив його "ніколи не переходити з ним на особистості" (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

Гончаренко і Зеленський у Раді Фото Yan Dobronosov

"Ви обіцяли кінець епохи кумівства, але ми бачимо, куди ваш кум пішов, де Баканов? Пішов за чортами ганятися чи за розбійниками? Це ваш друг, сусід і партнер, ви таких усіх зібрали. Це ваша епоха кумівства", – заявляв Гончаренко з трибуни парламенту.

Він також розкритикував слова президента в ВР. "Незрозуміло, хто сьогодні виступав у парламенті – Зеленський чи Голобородько?" – запитав він, додавши, що главі держави варто було б піти з посади.

Після виступу президент спустився з трибуни, пройшов через сесійний зал у сектор фракції "Європейської солідарності", щоб поспілкуватися з нардепом. Після цього глава держави залишив сесійну залу.

У своєму пості Гончаренко продовжив критикувати президента. Він написав, що "особистості якраз і стають політиками". Він додав, що ставиться до бесіди "філософськи", однак інших її деталей не уточнив.

Зазначимо, п'ятий президент Петро Порошенко в стінах парламенту 4 березня поспілкувався з Володимиром Зеленським. Вони потиснули один одному руки.

Як писав OBOZREVATEL, на позачерговому засіданні Верховної Ради 4 березня, ініційованому президентом Володимиром Зеленським, про свою роботу відзвітував голова СБУ Іван Баканов.

Детальну трансляцію засідання, на якому Рада проголосувала за новий Кабмін, читайте в нашому матеріалі за посиланням.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!