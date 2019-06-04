Зеленський зробив першу офіційну поїздку до ЄС: головні тези переговорів

Президент України Володимир Зеленський у вівторок, 4 червня, здійснив перший офіційний закордонний візит, відвідавши Брюссель.

У бельгійській столиці глава держави провів зустрічі з президентом Європейської комісії Жан-Клодом Юнкером, генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, віце-президентом Європейської комісії Валдісом Домбровскісом і президентом Польщі Анджеєм Дудою.

В ході зустрічі з Юнкером глава держави підтвердив незмінність європейського і євроатлантичного курсу України.

Зеленський також подякував Юнкеру за особливу роль ЄС в стримуванні російської агресії.

Зеленський і Юнкер president.gov.ua

Польському главі Зеленський подякував за підтримку і співпрацю в багатьох форматах, а також звернув увагу на "глибину загроз, які несе Росія для всієї Європи".

"Польща є давнім і відданим другом України в Європейському Союзі, наполегливим прихильником європейської перспективи для України, непохитним захисником суверенітету і територіальної цілісності нашої країни на міжнародній арені", - сказав президент.

Він висловив надію на підтримку Польщею ідеї збереження стратегічної ролі української ГТС і протидію "Північному потоку-2".

"Я налаштований на сприйняття процесу примирення і недопущення домінування тематики складних моментів історії українсько-польських взаємин на порядку денному стратегічного партнерства України і Польщі", – додав Зеленський, отримавши запрошення від Дуди здійснити візит до Варшави в день річниці початку Другої світової війни.

У свою чергу Дуда заявив про підтримку зусиль для відновлення територіальної цілісності і суверенітету України в міжнародно визнаних кордонах, у звільненні окупованих районів Донбасу та Криму.

"Я радий сьогодні потиснути руку президенту Зеленському та почати нові стосунки на роки вперед. Сподіваюся, що разом ми можемо багато зробити для загального блага наших народів. Польща постійно підтримує проєвропейські та євроатлантичні прагнення України, для нас це питання є надзвичайно важливим", - зазначив лідер Польщі.

Зеленський і Дуда president.gov.ua

У розмові з Домбровскісом президент України відповів на побоювання Європи щодо зв'язків з олігархом Ігорем Коломойським.

Зеленський запевнив, що не збирається виступати на стороні колишніх власників "Приватбанку" і має намір захищати виключно інтереси держави.

"Що стосується "ПриватБанку", я буду захищати тільки державу, тільки громадян. Мене ці ігри колишніх власників в судах не цікавлять. Я не збираюся бути на їхньому боці", – сказав він.

Він заявив, що Україна буде дотримуватися взятих на себе міжнародних зобов'язань, в тому числі і у взаєминах з міжнародними фінансовими інститутами.

Крім того, Зеленський спростував інформацію про можливе оголошенні дефолту в Україні, до чого раніше закликав Коломойський.

Зеленський і Домбровскіс president.gov.ua

У переговорах з генсеком НАТО Зеленський висловив готовність України вести переговори з Росією щодо врегулювання конфлікту на Донбасі, а також виконувати Мінські угоди.

Український лідер повідомив, що 5 червня під час зустрічі контактної групи в Мінську будуть озвучені пропозиції щодо припинення вогню і обміну полоненими.

При цьому Зеленський вказав на необхідність проведення реформ в Україні для вступу в майбутньому в НАТО, перспективи якого особисто підтвердив Столтенберг.

"Україна прагне досягти високих стандартів життя, викорінити корупцію і модернізувати державу. Це можливо тільки забезпечивши нашу національну безпеку. Ми готові вести переговори з РФ, ми готові впровадити Мінські домовленості, але ми спочатку повинні мати можливість захищати себе і стати сильнішими в економічному, політичному і військовому сенсі.

"Я маю на увазі реформу СБУ, реформу розвідувальних органів, реформу оборонно-промислового комплексу, забезпечення демократичного цивільного контролю в секторі безпеки і оборони", – розповів Зеленський.

Зеленський і Столтенберг president.gov.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Адміністрації президента України заявили про можливі телефонні переговори Володимира Зеленського з главою РФ Володимиром Путіним.

Про це було повідомлено після зустрічі українського лідера з главами МЗС Німеччини та Франції, де обговорювалися переговори по Донбасу в "нормандському форматі".

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