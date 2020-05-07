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7 травня • оновлено в 12:52
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Зеленський знає правду про своє оточення, у його голові зріє план – Кошовий

13.9т
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Президент України Володимир Зеленський знає, що відбувається в його оточенні, і, можливо, у нього є подальший план дій.

Про це в інтерв'ю "Гордону" розповів актор студії "Квартал 95" Євген Кошовий. Комік зазначив, що навколо глави держави є "купа дармоїдів", про яких він прямо говорив Зеленському.

"Що значить "неприємні речі"? Це те, що навколо нього є купа дармоїдів, які не роблять нічого? Так, таке я можу сказати, звісно. І думаю, що він із цим усім розбереться. Потрібно просто не заважати", – заявив Кошовий.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

На думку артиста, у Зеленського є якийсь план, як розібратися з тими, хто йому заважає.

"Я ж кажу, що "багато навколо тебе людей, які просто заважають". Він каже: "Я знаю, я бачу". Він же не буде просто так говорити "я знаю, я бачу", але нічого не робити. Сподіваюся, що десь у його дуже розумній голові зріє якийсь план", – додав Кошовий.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Євген Кошовий зізнався, чого він чекає від президента України Володимира Зеленського.

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Автор
Тимур Григоренко
Особи
Євген Кошовий Володимир Зеленський
Місце
Україна
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Yevchuk Ruslan
Yevchuk Ruslan
Ну що,пане президент, якщо знаєте і бачите,то ви і відповідаєте. Чи перемога,чи поразка- усе ваше. Я за вас не голосував,але це той випадок,коли мені буде приємно помилятися. Поки країна в біді і висновки проти вас.
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