Зеленський змінив усе, він перевернув систему – Тоні Блер

Переговори щодо вирішення конфлікту на Донбасі мають поважати територіальну цілісність України, сказав колишній британський прем'єр-міністр, який керував країною з 1997 по 2007 рік, у своїх виступах на міжнародній конференції YES у Києві.

OBOZREVATEL наводить найцікавіші тези політика.

Про феномен Володимира Зеленського

Я не ставлюся до президента України як до популіста. Він все змінив, він перевернув систему. Але це не популізм. Популізм – це не те, що ви ведете популярну політику. Більшість політиків хочуть бути популярними. Популізм не є зміною, яка все зупиняє. Популізм – це коли ви експлуатуєте певну домовленість, берете злобу і починаєте її розпалювати. Це експлуатація злості. Коли ви берете проблему міграції і кажете, що це є причиною ваших проблем, то це і є популізм.

Наприклад, у житті людей, які голосували за "Брекзіт", нічого не зміниться. Більшість із них навпаки житимуть гірше. Але експлуатувати це питання є популізмом і це не пов'язано із політикою, яка є популярною.

Тоні Блер РБК

Про Україну

Здається, в Україні зараз більше оптимізму, ніж було у попередні роки.

Я декілька років не приїздив, але цього року відчувається якась весна і більша впевненість. Коли країна стає впевненою, вона може по-своєму формувати обставини і примусити їх рухатися вперед. В Україні завжди було два питання – чи можна провести внутрішню реформу, яка необхідна для того, щоб бути сильною, економічно успішною, спроможною і чи можна якось вийти із цього жахіття російської агресії.

Про допомогу Заходу у вирішенні конфлікту на Донбасі

Є дві ситуації. Перша, чи можна об’єднати дві сторони і дозволити людям співіснувати.

Друге, це коли країна стала жертвою неспровокованої агресії. Якщо я залізу до вас у будинок, зв'яжу і скажу: слухайте, я вас відпущу, але візьму телевізор і меблі. І якщо хтось скаже, що це хороший компроміс – то це не хороше рішення.

Має бути рамка дій, яка б включала повагу до територіальної цілісності України і не переписувала б цю історію, мовляв, вона відбувалась по-іншому. Також іншій стороні треба дозволити відійти із певною гідністю.

Як вести переговори з Путіним?

Це складне питання. Путін розуміється на справах. Український уряд готовий до того, щоб творити мир. Але російське керівництво має зрозуміли, за все, що вони хочуть зробити, буде певна ціна, яку доведеться заплатити. Якщо тільки вони не підуть іншим шляхом і не будуть застосовувати принципи, з якими ніхто не може погодитися.

Про відносини з Росією

Під час свого прем'єрства я багато думав, чи я маю хвилюватися через Росію, чи дуже перейматися Росією. Більшість часу я був просто стурбований. Але є певні речі, які ми навіть вголос не вимовляємо.

Нам треба оцінити і поважати уже досягнуті домовленості в цьому процесі і створити такий міст, по якому Росія може вийти із цієї ситуації. Але мають бути враховані не лише їхні інтереси, а й наші. Дуже важливо йти до цього і дозволити комусь зробити крок назад там, де був зроблений зайвий.

Про Брекзіт

Все йде за планом, це основне, але чиїм планом – незрозуміло. По суті, в уряду є велике бажання зробити так, щоб 31 жовтня ми вийшли зі складу Євросоюзу. Але зараз парламент заблокував це питання і ухвалив закон проти такого виходу без домовленості. Її треба отримати 17 жовтня і зробити це буде дуже важко. Якщо у прем'єра до 31 жовтня не буде домовленостей із Євросоюзом, то Брекзіту по суті не буде. Всі хочуть, щоб це питання якимось чином вирішилося. І якщо серед людей існує єдність, то лише в тому, що якби вони могли більше не чути слово Брекзіт, то всі були б щасливі.

Якщо ж домовленості із ЄС не буде, а блокада залишиться – країну очікують загальні вибори або ж іще один референдум.

Про новий референдум

Питання Брекзіту дуже просте – ви хочете залишатися чи ви хочете вийти. Якщо ви хочете вийти, то це дуже складно зробити, хоча й легко сказати. Є різні версії Брекзіту – жорсткий, коли ми виходимо із торговельних структур Європи, а є м'який – вихід із політичних структур, але залишаємось у торговельних. Перший варіант болючий, а другий немає сенсу.

Якщо це питання заблоковане у парламенті, то найкраще звернутися до людей через новий референдум і спитати, якщо домовленості із Євросоюзом про наш вихід нема, то чи хочете ви виходити, чи ні. У 2016-му людям обіцяли, що така домовленість буде, що німці стоятимуть у черзі, аби її підписати. Тільки щось нікого у тій черзі не видно. Але якщо ми знову спитаємо у людей і знову не вирішимо це питання – вони нам такого не пробачать.

Про майбутнє Великої Британії

Щоб не трапилося із Британією, і як би ми не вийшли із цієї кризи, ми все одно будемо Британією і якось будемо далі жити в цьому світі. Ми і далі будемо хотіти мати тісні взаємини з Європою, Україною, у нас буде сильне партнерство із США. Я проти Брекзіту дуже сильно, але щоб не трапилося, не хочу списувати із рахунків Велику Британію.

Записала Галина Остаповець

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