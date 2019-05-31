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Зеленський змінив склад РНБО: хто в нього увійшов

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Президент Укараїні Володимир Зеленський оновив склад Ради національної безпеки і оборони України.

Про це йдеться в указі №340/2019 від 31 травня 2019 року, повідомляє прес-служба глави держави.

До нього увійшли:

Також в ньому залишаються:

Вийшли зі складу РНБО колишній глава АП Ігор Райнін, колишній секретар Ради Олександр Турчинов, колишній начальник Генштабу Віктор Муженко і міністр інформаційної політики Юрій Стець.

Перше засідання РНБО в новому складі відбудеться в п'ятницю, 31 травня.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, 22 травня екс-міністр фінансів Олександр Данилюк, який відповідав в команді президента України Володимира Зеленського за міжнародну, фінансову і економічну діяльність, був призначений секретарем РНБО.

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Особи
Володимир ЗеленськийІван БакановАндрій ПарубійВолодимир ГройсманВасиль Грицакекс-міністр Олександр ДанилюкАндрій БогданОксана МаркароваВадим ПристайкоРуслан РябошапкаРуслан ХомчакАрсен АваковЮрій ЛуценкоРоман ПетренкоЯків СмолійСтепан Полторак
Місце
Україна
Тег
РНБО
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Ваньок Ваня
Ваньок Ваня
А де ж лисий? А йому "pohuy"...
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