Зеленський змінив склад РНБО: хто в нього увійшов

Президент Укараїні Володимир Зеленський оновив склад Ради національної безпеки і оборони України.
Про це йдеться в указі №340/2019 від 31 травня 2019 року, повідомляє прес-служба глави держави.
До нього увійшли:
перший заступник голови СБУ Іван Баканов
глава Адміністрації президента Андрій Богдан
секретар РНБО екс-міністр Олександр Данилюк
міністр фінансів Оксана Маркарова
заступник голови АП Вадим Пристайко
заступник голови АП Руслан Рябошапка
начальник Генштабу Руслан Хомчак
Також в ньому залишаються:
міністр внутрішніх справ Арсен Аваков
глава СБУ Василь Грицак
прем'єр-міністр Володимир Гройсман
генпрокурор Юрій Луценко
глава Верховної Ради Андрій Парубій
міністр юстиції Павло Петренко
міністр оборони Степан Полторак
глава НБУ Яків Смолій
Вийшли зі складу РНБО колишній глава АП Ігор Райнін, колишній секретар Ради Олександр Турчинов, колишній начальник Генштабу Віктор Муженко і міністр інформаційної політики Юрій Стець.
Перше засідання РНБО в новому складі відбудеться в п'ятницю, 31 травня.
Юрій Луценко
Степан Полторак
Павло Петренко
Руслан Рябошапка
Арсен Аваков
Яків Смолій
Оксана Маркарова
Володимир Гройсман
Іван Баканов
Андрій Богдан
Олександр Данилюк
Вадим Пристайко
Руслан Хомчак
Василь Грицак
Андрій Парубій
Як повідомляв OBOZREVATEL, 22 травня екс-міністр фінансів Олександр Данилюк, який відповідав в команді президента України Володимира Зеленського за міжнародну, фінансову і економічну діяльність, був призначений секретарем РНБО.
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