Зеленський змінив склад РНБО: хто в нього увійшов

Президент Укараїні Володимир Зеленський оновив склад Ради національної безпеки і оборони України.

Про це йдеться в указі №340/2019 від 31 травня 2019 року, повідомляє прес-служба глави держави.

До нього увійшли:

Також в ньому залишаються:

Вийшли зі складу РНБО колишній глава АП Ігор Райнін, колишній секретар Ради Олександр Турчинов, колишній начальник Генштабу Віктор Муженко і міністр інформаційної політики Юрій Стець.

Перше засідання РНБО в новому складі відбудеться в п'ятницю, 31 травня.

Юрій Луценко

Степан Полторак

Павло Петренко

Руслан Рябошапка

Арсен Аваков

Яків Смолій

Оксана Маркарова

Володимир Гройсман

Іван Баканов

Андрій Богдан

Олександр Данилюк

Вадим Пристайко

Руслан Хомчак

Василь Грицак

Андрій Парубій

Як повідомляв OBOZREVATEL, 22 травня екс-міністр фінансів Олександр Данилюк, який відповідав в команді президента України Володимира Зеленського за міжнародну, фінансову і економічну діяльність, був призначений секретарем РНБО.

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