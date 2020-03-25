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26 березня • оновлено в 01:11
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Зеленський змінив керівництво СБУ в трьох областях

1.5т
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Президент Володимир Зеленський змінив керівництво Служби безпеки України в Харківській, Сумській і Чернігівській областях, а також призначив заступника голови спеслужби.

Відповідні укази опубліковані на сайті глави держави 25 березня.

Зеленський змінив керівництво СБУ в трьох областях

Так, указом №114/2020 заступником голови СБУ призначено Олександра Якушева.

Документом № 115/2020 звільнено начальника управління СБУ в Харківській області Миколу Найдича. Його замінив Роман Дудін (указ № 117/2020).

Начальником управління СБУ в Сумській області став Олег Салюк (№116/2020), а управління в Чернігівській області очолив Павло Ревунов (№118/2020).

Крім того, указом №119/2020 присвоєно військове звання генерал-майора полковнику Юлії Лапутіній, заступнику начальника Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки СБУ.

Зеленський змінив керівництво СБУ в трьох областях

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Зеленський призначив Василя Малюка першим заступником глави СБУ – начальником Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Центрального управління спецслужби. Також тоді був призначений начальник управління СБУ в Дніпропетровській області.

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Автор
Юрій Сергієнко
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
Тег
Служба безпеки України
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