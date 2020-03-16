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16 березня • оновлено в 13:35
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Зеленський зібрався на зустріч із Трампом незважаючи на коронавірус: названі терміни

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Надзвичайний і повноважний посол України в США Володимир Єльченко заявив, що візит президента Володимира Зеленського в Білий дім, про який той обмовився в своєму інтерв'ю The Guardian, не гіпотетичний, а дійсно повинен відбудуться.

Хоч на його організацію сильно вплинула ситуація з коронавірусом, проте підготовчу роботу українські дипломати поки не припиняли. Про це він розповів "Апострофу".

"Інша справа, що за термінами у нас не було ще розуміння. Але в робочому порядку ми говорили про літо цього року, тобто це період між травнем і серпнем, тому що потім почнеться найгарячіша передвиборча пора і буде вже нереалістично говорити про візит", – зазначив посол.

Зеленський і Трамп

Зеленський і Трамп

bloomberg.com

За його словами, не припиняється у цьому питанні й "життєдіяльність президента Трампа" , як і у всього американського істеблішменту в зв'язку з виборами.

Він підкреслив, що дипломати говорили про літо, як про робочий варіант, й американські колеги повністю згодні саме з такою концепцією зустрічі.

"Щоб це був не просто візит з 15-хвилинною зустріччю і красивим фото, а візит, наповнений конкретними справами, наприклад, про відкриття нашого нового генерального консульства в Х'юстоні", – підсумував Єльченко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в інтерв'ю The Guardian президент України Володимир Зеленський заявив про розчарування тим, що за 10 місяців досі не отримав запрошення відвідати США з офіційним візитом.

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Автор
Марина Ліснічук
Тема
Зустріч Путіна і Трампа
Особи
Володимир Єльченко Дональд Трамп Володимир Зеленський
Місце
Україна
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Петя не заревнует? Ведь это его обязанность хвостом вилять)
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