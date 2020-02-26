Президент України Володимир Зеленський заявив, що, незважаючи на війну на Донбасі, питання деокупації Криму не відійшло на задній план, адже він – частина держави.

Про це глава держави заявив на форумі Age of Crimea ("Час Криму") у Києві, присвяченому шостій річниці російської анексії півострова, передає кореспондент OBOZREVATEL.

"Крим – це Україна. Наше суспільство може сперечатися з багатьох питань, але в питанні Криму воно єдине. Те, що ми зайняті завершенням війни на Донбасі, не означає, що питання Криму зняте з порядку денного", – сказав Зеленський.

Володимир Зеленський Скріншот відео

Президент також наголосив, що коли Росія шість років тому захопила український півострів, то всі зрозуміли, що будь-які меморандуми нічого не варті, а система національної безпеки у світі недосконала.

Говорячи про нинішні реалії окупованого Криму, Зеленський пообіцяв забезпечити мовлення на цю територію й запевнив, що кримськотатарський телеканал ATR продовжить працювати і не залишиться без державної підтримки.

Підсумовуючи, глава держави висловив упевненість у тому, що Крим буде звільнений, і озвучив свою мрію, пов'язану з півостровом. "Джамала дасть концерт у Криму, а Усик проведе бій у Судаку", – резюмував президент.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Зеленський 15 лютого виступив на Міжнародній конференції з безпеки в Мюнхені, де розповів про необхідність місцевих виборів в Україні, включаючи окуповані Крим і Донбас.

У Криму відреагували, заявивши, що Україна може організувати таке голосування "тільки для своїх громадян у разі відкриття консульства".

У Росії наполохалися через заяви Зеленського про намір провести вибори у Криму, назвавши таку пропозицію нездійсненною.

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