"Іноді шкодую!" Зеленський розповів про президентство і тугу за сценою

Президент України Володимир Зеленський зізнався, що іноді шкодує, що залишив роботу на телебаченні.

Про це він сказав на сесії "Townhall on Ukraine" в рамках конференції з питань безпеки в Мюнхені (Німеччина). Трансляцію події опублікував Офіс президента в Facebook (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

Українському лідеру поставили запитання, чи шкодує він, що пішов із телебачення, адже до президентства у нього була успішна акторська та комедійна кар'єра.

"Думаю, багато людей почують мій відповідь. Іноді так, іноді я думаю про це. Іноді я думаю про те, як змінилося моє життя", – сказав він.

Володимир Зеленський ОП

Зеленський підкреслив, що коли бачить результат своєї роботи, зокрема, обмін утримуваними, це означає, що він і його команда "прожили день правильно".

"І правильно, що я вирішив піти в президенти. Якщо протягом цих п'яти років ми зможемо дійсно закінчити війну – чесно кажучи, я впевнений у цьому, між нами кажучи, – якщо ми це зможемо, повернемо наших людей і території, я думаю, що зробив це не дарма. Це моя мета", – додав Зеленський.

Дивіться відео з 22:19:

Як писав OBOZREVATEL, на Townhall on Ukraine із модератором і президентом України стався конфуз.

Раніше в мережі з'явилося відео закулісної підготовки Зеленського перед виступом у Мюнхені.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!