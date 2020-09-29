Зеленський заявив про незмінний курс України в Європу

Президент України Володимир Зеленський заявив, що зараз курс нашої держави до Європейського союзу є ще більш актуальним, ніж раніше.

На цьому український лідер наголосив під час відеоконференції з депутатами Європейського парламенту, повідомляє пресслужба президента. Зеленський подякував за послідовну підтримку з боку Європарламенту у просуванні амбітного порядку денного Україна – ЄС, а також за тверду позицію законодавчого органу ЄС в питанні відновлення суверенітету й територіальної цілісності України та деокупації Криму.

Крім того, глава держави нагадав, що вже за тиждень очікується черговий саміт Україна – ЄС, і висловив сподівання, що він буде успішним.

"Зважаючи на ті виклики, які є сьогодні, незмінний курс у Європу, Європейський союз ще більш актуальний для України, ніж раніше. Сьогодні підтримка Євросоюзу для України дуже важлива", – підкреслив президент.

Також Зеленський поінформував про ініціативу України щодо створення міжнародного майданчика, покликаного покращити координацію та співпрацю з метою протидії загрозам безпеці, які несе російська окупація Криму. Ще одна його мета – сприяння захисту прав кримчан.

"Крім економіки, грошей, для нас важлива геополітична підтримка. Окремі речі, на які ми хочемо звернути увагу, – це поява й наша пропозиція Кримської платформи. Майданчика, на якому ми хочемо обговорювати найважливіші гуманітарні питання, питання допомоги всім українцям – як кримським татарам, так і українцям, які потрапили за ґрати на території Криму, і тим, які перебувають у Росії. Це повернення, звільнення цих громадян, а також деокупація Криму", – сказав президент України.

Серед іншого Зеленський додав, що Україна прагне обговорення питання розширення доступу до внутрішнього ринку ЄС, досягнення домовленості щодо оновлення торговельної частини Угоди про асоціацію, "промислового безвізу" тощо.

"Ми бачимо переорієнтування українського бізнесу до європейських країн. Це прекрасно, тому хочемо говорити про розширення. Ми хочемо мати можливість економічного зростання в нашій країні", – наголосив глава держави, зауваживши, що зараз це особливо важливо, зважаючи на пандемію коронавірусу та війну.

"Нам дуже потрібна ваша підтримка, щоб економіка навіть зараз, у будь-яку кризу, працювала в Україні", – додав президент.

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