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"Готові до переговорів із Росією": Зеленський зустрівся з генсеком НАТО. Всі подробиці

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Президент України Володимир Зеленський заявив про готовність вести переговори з Росією щодо врегулювання конфлікту на Донбасі.

Про це глава держави сказав у вівторок, 4 червня, на прес-конференції за підсумками зустрічі з генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

Зеленський повідомив, що Україна готова до виконання Мінських домовленостей, наголосивши на необхідності різких змін всередині країни.

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"Україна прагне досягти високих стандартів життя, викорінити корупцію і модернізувати державу. Це можливо тільки забезпечивши нашу національну безпеку. Ми готові вести переговори з РФ, ми готові впровадити Мінські домовленості, але ми спочатку повинні мати можливість захищати себе і стати сильнішими в економічному, політичному і військовому сенсі", — заявив президент.

Він додав, що Україна буде і далі рухатися до зближення з ЄС і НАТО і озвучив найближчі реформи, які планують реалізувати в його команді.

За його словами, одним із перших завдань для нього є справжня реалізація положень закону України про національну безпеку. "Я маю на увазі реформу СБУ, реформу розвідувальних органів, реформу оборонно-промислового комплексу, забезпечення демократичного цивільного контролю в секторі безпеки й оборони", — пояснив Зеленський.

Зеленський і Столтенберг

Зеленський і Столтенберг

president.gov.ua

Президент також подякував НАТО за підтримку України, назвавши вступ до Альянсу пріоритетом зовнішньої політики.

Зеленський повідомив, що 5 червня у зустрічі контактної групи в Мінську, куди він напередодні повернув другого президента України Леоніда Кучму, візьме участь новий начальник Генштабу Руслан Хомчак. За його словами, будуть озвучені пропозиції щодо припинення вогню і обміну полоненими.

Зі свого боку Столтенберг підтвердив збереження перспективи вступу України в Альянс за президента Володимира Зеленського. Він зазначив, що незважаючи на зміну влади в Україні ставлення НАТО до держави не зміниться.

"Зараз наш фокус — на реформах. Президент Зеленський заявив і підкреслив, що для України важливо відповідати стандартам НАТО, і тому ми будемо йти шляхом реформ", — додав він.

Зеленський і Столтенберг

Зеленський і Столтенберг

president.gov.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Адміністрації президента України заявили про можливі телефонні переговори Володимира Зеленського з главою РФ Володимиром Путіним.

Про це було повідомлено після зустрічі українського лідера з главами МЗС Німеччини та Франції, де обговорювалися переговори щодо Донбасу в "нормандському форматі".

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Теми
Російсько-український конфліктВійна на Донбасі
Особи
Володимир ЗеленськийЙенс Столтенберг
Місце
Україна
Тег
НАТО
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ttt ta
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ОНИКІЙ Панас
ОНИКІЙ Панас
Путин--Ежик в тупике; Крим отдать, мост нести и вообще разоружиться, нинче милитаризация ни к чему. Нечего разбойничать
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Антошин Денис
Антошин Денис
ОНИКІЙ Панас, Два раза ездил по этому мосту. Красивый! Послезавтра снова поеду
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lazar galka
lazar galka
не правильно расставленные приоритеты ведут в дальнейшую жопу
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