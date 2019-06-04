"Готові до переговорів із Росією": Зеленський зустрівся з генсеком НАТО. Всі подробиці

Президент України Володимир Зеленський заявив про готовність вести переговори з Росією щодо врегулювання конфлікту на Донбасі.

Про це глава держави сказав у вівторок, 4 червня, на прес-конференції за підсумками зустрічі з генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

Зеленський повідомив, що Україна готова до виконання Мінських домовленостей, наголосивши на необхідності різких змін всередині країни.

"Україна прагне досягти високих стандартів життя, викорінити корупцію і модернізувати державу. Це можливо тільки забезпечивши нашу національну безпеку. Ми готові вести переговори з РФ, ми готові впровадити Мінські домовленості, але ми спочатку повинні мати можливість захищати себе і стати сильнішими в економічному, політичному і військовому сенсі", — заявив президент.

Він додав, що Україна буде і далі рухатися до зближення з ЄС і НАТО і озвучив найближчі реформи, які планують реалізувати в його команді.

За його словами, одним із перших завдань для нього є справжня реалізація положень закону України про національну безпеку. "Я маю на увазі реформу СБУ, реформу розвідувальних органів, реформу оборонно-промислового комплексу, забезпечення демократичного цивільного контролю в секторі безпеки й оборони", — пояснив Зеленський.

Зеленський і Столтенберг president.gov.ua

Президент також подякував НАТО за підтримку України, назвавши вступ до Альянсу пріоритетом зовнішньої політики.

Зеленський повідомив, що 5 червня у зустрічі контактної групи в Мінську, куди він напередодні повернув другого президента України Леоніда Кучму, візьме участь новий начальник Генштабу Руслан Хомчак. За його словами, будуть озвучені пропозиції щодо припинення вогню і обміну полоненими.

Зі свого боку Столтенберг підтвердив збереження перспективи вступу України в Альянс за президента Володимира Зеленського. Він зазначив, що незважаючи на зміну влади в Україні ставлення НАТО до держави не зміниться.

"Зараз наш фокус — на реформах. Президент Зеленський заявив і підкреслив, що для України важливо відповідати стандартам НАТО, і тому ми будемо йти шляхом реформ", — додав він.

Зеленський і Столтенберг president.gov.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Адміністрації президента України заявили про можливі телефонні переговори Володимира Зеленського з главою РФ Володимиром Путіним.

Про це було повідомлено після зустрічі українського лідера з главами МЗС Німеччини та Франції, де обговорювалися переговори щодо Донбасу в "нормандському форматі".

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся