Зеленський зателефонував Меркель: про що говорили

Президент України Володимир Зеленський 31 березня провів телефонну розмову з канцлером Німеччини Ангелою Меркель. Сторони обговорили питання боротьби з пандемією коронавірусу COVID-19 і збільшення фінансової допомоги Україні.

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Як повідомляє пресслужба Офісу президента України, вдалося домовитися перенаправити 150 мільйонів євро на потреби країни.

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"Було домовлено опрацювати можливість налагодження інформаційного обміну, пов'язаного з пандемією, зокрема в частині медичних стандартів, впроваджуваних для лікування хвороби. В контексті можливого збільшення фінансової допомоги Україні на боротьбу з коронавірусом сторони домовилися перенаправити 150 мільйонів євро в рамках державного німецького кредиту на відповідні потреби", – йдеться у повідомленні.

Меркель зі свого боку позитивно сприйняла ухвалення законів про ринок землі та врегулювання банківської діяльності. Вона наголосила на необхідності якнайшвидшого завершення переговорів з Міжнародним валютним фондом щодо нової програми співпраці. Також йшлося про необхідність надання додаткового фінансування для України з боку Євросоюзу та Світового банку.

Зеленський розповів Меркель про ситуацію з безпекою на Донбасі. Окремо обговорювалися перспективи продовження переговорів в Нормандські форматі і результати останній консультацій в рамках Тристоронньої контактної групи в Мінську.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Євросоюз надав Україні 80 мільйонів євро (близько 2,5 млрд гривень) на боротьбу з коронавірусом.

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