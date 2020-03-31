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31 березня • оновлено в 18:10
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Зеленський зателефонував Меркель: про що говорили

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Президент України Володимир Зеленський 31 березня провів телефонну розмову з канцлером Німеччини Ангелою Меркель. Сторони обговорили питання боротьби з пандемією коронавірусу COVID-19 і збільшення фінансової допомоги Україні.

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Як повідомляє пресслужба Офісу президента України, вдалося домовитися перенаправити 150 мільйонів євро на потреби країни.

Зеленський зателефонував Меркель: про що говорили

president.gov.ua

"Було домовлено опрацювати можливість налагодження інформаційного обміну, пов'язаного з пандемією, зокрема в частині медичних стандартів, впроваджуваних для лікування хвороби. В контексті можливого збільшення фінансової допомоги Україні на боротьбу з коронавірусом сторони домовилися перенаправити 150 мільйонів євро в рамках державного німецького кредиту на відповідні потреби", – йдеться у повідомленні.

Меркель зі свого боку позитивно сприйняла ухвалення законів про ринок землі та врегулювання банківської діяльності. Вона наголосила на необхідності якнайшвидшого завершення переговорів з Міжнародним валютним фондом щодо нової програми співпраці. Також йшлося про необхідність надання додаткового фінансування для України з боку Євросоюзу та Світового банку.

Зеленський розповів Меркель про ситуацію з безпекою на Донбасі. Окремо обговорювалися перспективи продовження переговорів в Нормандські форматі і результати останній консультацій в рамках Тристоронньої контактної групи в Мінську.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Євросоюз надав Україні 80 мільйонів євро (близько 2,5 млрд гривень) на боротьбу з коронавірусом.

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Автор
Юрій Сергієнко
Тема
Коронавірус
Особи
Володимир Зеленський Ангела Меркель
Місце
Україна
Тег
Офіс президента
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Журба Валентина
Журба Валентина
Смысл этих вливаний, если все равно половину украдут по дороге. Целевых программ нет, отследить куда ушла помощь - нереально!
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Красноармеец Киевский
Красноармеец Киевский
отчитался перед хозяевами о выполнении задания о продаже Украины.
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Журба Валентина
Журба Валентина
Красноармеец Киевский, так Вова №1 намедни тоже бабе Ангеле звонил, санкции просил снять
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Julius Evola
Julius Evola
Она пьяная по громкой связи уссывалась с корешами
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Політика

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