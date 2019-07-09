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Зеленський залишиться без союзників в ЄС: Портников попередив про небезпеку

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Нове керівництво Єврокомісії не переживало разом з Україною кризу і вторгнення Росії, а тому може спробувати послабити санкції проти Москви.

Про це пише журналіст Віталій Портников на "Белсат". У новому керівництві Єврокомісії представників Центральної Європи більше немає.

"Наступник Туска, бельгійський прем'єр Шарль Мішель – не менш професійний політик і теж ліберал. Але він незмірно далі, ніж Туск, в питаннях, що стосуються проблем сходу і центру Європи. Все майбутнє керівництво ЄС змістилося на захід і південь", – зазначив Портников.

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"Зрозуміло, що Мішелю Україна буде аж ніяк не такою цікавою, як для Туска, а для нового глави європейської дипломатії, міністра закордонних справ Іспанії Жозепа Борреля вся російсько-українська проблема – куди більш далека історія, ніж для його попередника, колишньої керівниці італійського МЗС Федеріко Федеріка Могеріні ", – додав журналіст.

Він підкреслив, що Україна може зацікавити нову керівницю Єврокомісії, міністра оборони Німеччини Урсулу фон дер Ляйен.

"Інший німецький політик, Манфред Вебер, якого Ангела Меркель підтримувала буквального останнім консультацій європейських лідерів в Осаці, виступав проти будівництва "Північного потоку-2 ". А ось Урсула фон дер Ляєн з такою жорсткою позицією ніколи не виступала, намагалася йти в фарватері поглядів федерального канцлера. Для нового глави Єврокомісії новим стане і ставлення Європи до цієї кризи, і нова українська влада", – зазначив Портников.

Зважаючи на всі причини, Європейський Союз може послабити санкції проти Росії.

"І тут українському президенту доведеться дуже постаратися, щоб не допустити такого несприятливого для його країни розвитку подій. При тому, що очевидних союзників в керівництві європейських структур в нього вже не буде", – підкреслив журналіст.

Зеленський позбудеться союзників в ЄС

Зеленський позбудеться союзників в ЄС

president.gov.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Урсула фон дер Ляйен вимагала, щоб Росія навчилася грати за правилами зі своїми західними сусідами.

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Особи
Віталій ПортніковВолодимир Зеленський
Місце
Україна
Тег
Європейський Союз
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Питон Каа
Питон Каа
У Украины никогда и не было никаких союзников в ЕС и быть не могло, так как Украина интересна Западу только в контексте сдерживания экономического развития России и укрепления ее влияния на мировой арене. Теперь на Западе произошел раскол. Интересы ЕС противопоставлены интересам США и Великобритании, причем именно в Европе. Произошло изменение политической конъюнктуры. В ЕС поняли, что без России им против США не выстоять, а Украина - она стала в этом контексте просто мешать у ЕС под ногами в его попытках сближения с Россией. Хотя Украина все еще нужна США в их противостоянии с Россией и чтобы сохранить имеющиеся санкции может потребоваться новый "Боинг", ну или что нибудь из разряда "Скрипалей".
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Плорников ты идиот или прикидываешся???где в ЕС у нас союзники если они рашку обратно взяли????может у Портникова( по скольку он гей и причем даже видео есть в нетерпением как он трахает парня и из за этого он тогда сбежал и его не было лет пять)и есть там союзники педерасты а у Украины их там нет там одни путинские шестерки и купленные Путиным шуты!Я считаю нам нужно вообще послать на куй эту Европу сосущую у Путина !!!!и выйти нахрен от туда пока рашка там!!!!и сказать им идите накуй со своими требованиями и наблюдателями пока рашка там нас там не будет и соответственно никаких ваших норм и законов и т.д. мы выполнять не будем пока вы не уберете рашку!!!!
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Александрович Алексей
Александрович Алексей
Артеллерист Моня, а зачем было Путину кого-то особо подкупать, просто он дал время Европе понять, что они выбрали не правильную сторону. Из-за Украины у Европы проблемы (война в регионе, экономические потери), а в согласии с РФ жить более выгодно. Да и задолбали всех украинские сказки про сдерживаемую агрессию России.
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