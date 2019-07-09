Зеленський залишиться без союзників в ЄС: Портников попередив про небезпеку

Нове керівництво Єврокомісії не переживало разом з Україною кризу і вторгнення Росії, а тому може спробувати послабити санкції проти Москви.

Про це пише журналіст Віталій Портников на "Белсат". У новому керівництві Єврокомісії представників Центральної Європи більше немає.

"Наступник Туска, бельгійський прем'єр Шарль Мішель – не менш професійний політик і теж ліберал. Але він незмірно далі, ніж Туск, в питаннях, що стосуються проблем сходу і центру Європи. Все майбутнє керівництво ЄС змістилося на захід і південь", – зазначив Портников.

"Зрозуміло, що Мішелю Україна буде аж ніяк не такою цікавою, як для Туска, а для нового глави європейської дипломатії, міністра закордонних справ Іспанії Жозепа Борреля вся російсько-українська проблема – куди більш далека історія, ніж для його попередника, колишньої керівниці італійського МЗС Федеріко Федеріка Могеріні ", – додав журналіст.

Він підкреслив, що Україна може зацікавити нову керівницю Єврокомісії, міністра оборони Німеччини Урсулу фон дер Ляйен.

"Інший німецький політик, Манфред Вебер, якого Ангела Меркель підтримувала буквального останнім консультацій європейських лідерів в Осаці, виступав проти будівництва "Північного потоку-2 ". А ось Урсула фон дер Ляєн з такою жорсткою позицією ніколи не виступала, намагалася йти в фарватері поглядів федерального канцлера. Для нового глави Єврокомісії новим стане і ставлення Європи до цієї кризи, і нова українська влада", – зазначив Портников.

Зважаючи на всі причини, Європейський Союз може послабити санкції проти Росії.

"І тут українському президенту доведеться дуже постаратися, щоб не допустити такого несприятливого для його країни розвитку подій. При тому, що очевидних союзників в керівництві європейських структур в нього вже не буде", – підкреслив журналіст.

Зеленський позбудеться союзників в ЄС president.gov.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Урсула фон дер Ляйен вимагала, щоб Росія навчилася грати за правилами зі своїми західними сусідами.

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