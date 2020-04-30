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30 квітня • оновлено в 16:52
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Зеленський захотів перейняти досвід виходу з карантину у Польщі: що обговорив із Дудою

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Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з головою Польщі Анджеєм Дудою, де обговорили координацію дій, спрямованих на подолання наслідків пандемії коронавірусу.

Також лідери країн приділили увагу механізмам виходу з режиму карантину та міжнародній співпраці для подолання таких викликів у майбутньому, передає пресслужба ОПУ.

Зеленський говорив з Дудою

Зеленський говорив з Дудою

ОПУ

"Знаю про вашу нещодавню ініціативу щодо активізації співпраці європейських держав для ефективного подолання подібних викликів у майбутньому. Україна готова брати активну участь у підготовці та реалізації скоординованих заходів. Між іншим, ваша пропозиція створити європейський механізм медичної безпеки перегукується із нашою ідеєю міжнародного механізму для подолання наслідків коронавірусу", – задзначив Зеленський.

Президент подякував за медичне обладнання, яке Польща надала Україні, а також за фінансову допомогу з боку Європейського Союзу. Дуда же високо оцінив внесок української авіації у транспортування медичних товарів для міжнародної боротьби з пандемією.

Анджей Дуда

Анджей Дуда

ОПУ

Як повідомляв OBOZREVATEL, на початку травня у Польщі послаблять карантинні обмеження, введені через пандемію коронавірусу, і відкриють готелі та торговельні центри.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Коронавірус
Особи
Анджей Дуда Володимир Зеленський
Місце
Україна
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Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
Недавно задержали полицейские Зеленского в общественном месте без маски и собаки и отпустили, потому что проку от него никакого - ни взятку не возьмёшь, ни бока дубинкой не намнешь.
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Ок Івалон
Ок Івалон
Треба знімати карантин негайно, бо вже тепла погода, захворювання, якщо і будуть, то будуть проходити легше. Якщо більша частина населення не перехворіє влтку, то далі буде довга осень-зима-весна, на які при такому підході доведеться знову усе закривати. до речі, приймати до уваги народні методи лікування.
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