Зеленський задумав відгородитися від Донбасу стіною: що відомо

Україна може відгородитися стіною від непідконтрольної частини окупованого Донбасу, якщо будуть провалені переговори в "нормандському форматі".

Про це під час виступу в Chatham House в Лондоні (Великобританія) заявив помічник президента Володимира Зеленського Андрій Єрмак, передає Reuters .

"Президент їде в Париж з чіткою позицією. Україна зробить все від нас залежне для того, щоб домогтися припинення війни і настання миру дипломатичним шляхом. Але у нас є план Б. Якщо ми не побачимо сьогодні готовності з боку Росії йти до мирного процесу, до виконання мінських домовленостей, з чітко визначеним терміном, то будемо тоді не в фігуральному плані будувати стіну і жити далі", – сказав Єрмак.

З його слів, Україна може перейняти досвід Ізраїлю, коли країна живе в форматі замороженого конфлікту.

"Але я хочу сказати, що ми їдемо з вірою і бажанням домовитися", – підкреслив Єрмак.

Володимир Зеленський

Також помічник Зеленського додав, що на "нормандському саміті" обговорюватимуть припинення вогню і обмін полоненими.

"Ми їдемо в Париж, відчуваючи повну підтримку наших партнерів, а також наших партнерів з боку Великобританії, США, ЄС, Канади. Тому, сидячи за столом переговорів, ми будемо відчувати, що мільйони в багатьох країнах чекають завершення війни в Україні та довгоочікуваного миру. Останні кілька тижнів ми проводимо постійні консультації з нашими партнерами, тому можу запевнити, що у нас є узгоджена позиція і повна підтримка ... ми не зупинимося, поки кожен українець не повернеться додому", – повідомив Єрмак.

Крім того, Єрмак заявив, що місцеві вибори на окупованій території Донбасу можуть пройти восени 2020 року, коли в Україні будуть проходити чергові місцеві вибори.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Зеленський заявив, що готовий до зустрічі з Путіним у рамках "нормандського формату" 9 грудня.

Також повідомлялося, що лідери України, Росії, Франції та Німеччини за підсумками переговорів можуть підписати документ, основою якого стане "формула Штайнмаєра".

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