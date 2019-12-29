Зеленський: я б обміняв 100 беркутівців на одного розвідника!

Президент України Володимир Зеленський вперше прокоментував, чому погодився передати терористам "Л/ДНР" колишніх бійців спецпідрозділу "Беркут".

Під час брифінгу в аеропорту "Бориспіль" Зеленський заявив, що це був "його вибір" і пообіцяв завершити справу розслідувань на Майдані. Про це OBOZREVATEL повідомляє з місця подій (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Президент зазначив, що це було складним політичним рішенням. Українців, яких звільнили з полону, Зеленський назвав героями.

"Якби у мене було 100 беркутівців і запропонували одного розвідника, я б віддав їм 100 беркутівців і повернув би живого розвідника", - сказав Зеленський.

OBOZREVATEL

OBOZREVATEL

OBOZREVATEL

OBOZREVATEL

Як OBOZREVATEL писав раніше, Бутусов заявив про те, що обмін полоненими між Києвом і ОРДЛО, де планують передати терористам колишніх бійців спецпідрозділу "Беркут", стане визнанням Росії в масових вбивствах на Майдані і виключить можливість знайти виконавців резонансного злочину.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!