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29 грудня • оновлено в 22:37
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Зеленський: я б обміняв 100 беркутівців на одного розвідника!

1.9т
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Президент України Володимир Зеленський вперше прокоментував, чому погодився передати терористам "Л/ДНР" колишніх бійців спецпідрозділу "Беркут".

Під час брифінгу в аеропорту "Бориспіль" Зеленський заявив, що це був "його вибір" і пообіцяв завершити справу розслідувань на Майдані. Про це OBOZREVATEL повідомляє з місця подій (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Президент зазначив, що це було складним політичним рішенням. Українців, яких звільнили з полону, Зеленський назвав героями.

"Якби у мене було 100 беркутівців і запропонували одного розвідника, я б віддав їм 100 беркутівців і повернув би живого розвідника", - сказав Зеленський.

Зеленський: я б обміняв 100 беркутівців на одного розвідника!

OBOZREVATEL

Зеленський: я б обміняв 100 беркутівців на одного розвідника!

OBOZREVATEL

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Зеленський: я б обміняв 100 беркутівців на одного розвідника!

OBOZREVATEL

Зеленський: я б обміняв 100 беркутівців на одного розвідника!

OBOZREVATEL

Як OBOZREVATEL писав раніше, Бутусов заявив про те, що обмін полоненими між Києвом і ОРДЛО, де планують передати терористам колишніх бійців спецпідрозділу "Беркут", стане визнанням Росії в масових вбивствах на Майдані і виключить можливість знайти виконавців резонансного злочину.

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Автор
Карина Бондаренко
Тема
Обмін полоненими
Особа
Володимир Зеленський
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Себостьян Прейро
Себостьян Прейро
Согласен...лучше один Герой, чем 100 убл*дков
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