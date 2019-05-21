Зеленський провів переговори з главами парламентських фракцій: всі подробиці

У вівторок, 21 травня, президент України Володимир Зеленський провів консультації з парламентськими фракціями щодо розпуску Верховної Ради, про який він заявив під час своєї інавгурації.

На зустріч в Адміністрації президента приїхали спікер Ради Андрій Парубій, перший віце-спікер Ірина Геращенко, віце-спікер Верховної Ради Оксана Сироїд (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця).

Також були присутні голова фракції партії "Блок Петра Порошенка" Артур Герасимов, голова фракції партії "Народний фронт" Максим Бурбак, голова "Опозиційного блоку" Вадим Новинський, голова фракції партії "Самопоміч" Олег Березюк, голова фракції Радикальної партії Олег Ляшко, голова фракції партії "ВО "Батьківщина" Юлія Тимошенко, глава депутатської групи "Воля народу" Ярослав Москаленко, співголова депутатської групи "Партія" Відрождення" Віталій Хомутинник.

Володимир Зеленський Прес-служба АП

17:40 Зеленський підписав указ про розпуск Верховної Ради VIII скликання і призначення дострокових парламентських виборів на 21 липня.

15:30 Радник Зеленського Андрій Богдан заявив, що глава держави внесе до Верховної Ради проект закону про імпічмент президента.

14:24 Володимир Зеленський пояснив, чому розпускає Раду.

"Головним аргументом для розпуску Верховної Ради є дуже низька довіра громадян України до цієї інституції — 4%. Це — оцінка роботи парламенту і найвагоміший аргумент для припинення його повноважень. Як гарант Конституції я зобов’язаний гарантувати права громадян України. Юридична підстава для розпуску — з 2016 року не існувало коаліції", —– сказав президент.

Зеленський зустрічається з главами фракцій Прес-служба АП

13:47 Указ про розпуск Верховної Ради буде підписаний вже незабаром і опублікований найближчими днями, заявив радник Володимира Зеленського Андрій Богдан.

"Що стосується самого указу, то він буде підписаний найближчим часом... Позачергове засідання Верховної Ради може бути запропоновано провести 22 травня, оскільки найбільш оптимальним терміном для публікації указу про розпуск парламенту, щоб дотриматися всіх норм Конституції, тобто період у 60 днів і проведення виборів в останню неділю цього періоду, є публікація указу завтра, 22 травня", — сказав він.

13:31 Глава ВО "Батьківщина" Юлія Тимошенко розповіла, що деякі лідери фракцій висловилися на консультаціях про незаконність розпуску парламенту.

"Але я на цій зустрічі привела правові підстави, що розпуск законний. Не потрібно пересмикувати. Президент має право розпустити, якщо немає коаліції. Намагаються трактувати, що коаліції не було, але вона перестала існувати в той момент, коли третя фракція вийшла з неї в березні 2016 року", — зазначила вона.

13:27 Співголова депутатської групи "Відродження" Віталій Хомутиннік повідомив, що Зеленський змінами в законодавство запропонував скасувати мажоритарку і знизити прохідний бар'єр із 5% до 3%.

13:13 Зеленський також проситиме Верховну Раду провести позачергове засідання, щоб затвердити зміни у виборчому законодавстві.

"Згідно з консультаціями, є така ініціатива новообраного президента: звернутися до Верховної Ради щодо проведення позачергової сесії, на якій провести зміни (виборчого. — Ред.) законодавства. Всі фракції і політичні групи будуть визначатися", — повідомила Геращенко.

13:00 Перший віце-спікер Ради Ірина Геращенко назвала дві можливі дати виборів. За її словами, вони відбудуться 21 чи 28 липня.

12:53 Консультації завершилися. Президент України Володимир Зеленський домовився з лідерами фракцій Верховної Ради про розпуск парламенту і проведення дострокових парламентських виборів.

12:40 Зустріч триває вже більше 2,5 години. Прес-служба АП опублікувала фото.

Зеленський зустрічається з главами фракцій Прес-служба АП

Зеленський зустрічається з главами фракцій Прес-служба АП

Олег Ляшко Прес-служба АП

12:10 Журналісти чекають закінчення консультацій під будівлею АП. Там вже встановлений стіл з мікрофонами ЗМІ для заяви Зеленського.

10:30 Ляшко закотив скандал із охоронцями в коридорах Адміністрації президента. "Понаставляли мордоворотів!" — заявив він. Ті ж запросили нардепа увійти, попередньо залишивши телефон.

10:20 Голова фракції Радикальної партії вів стрім із АП і хотів знімати зустріч. Деякий час йому вдалося знімати відео і запрошених на консультації.

Олег Ляшко

Андрій Парубій

Юлія Тимошенко

Олег Березюк

Ірина Геращенко

Володимир Зеленський

10:02 Ляшко приїхав в АП на велосипеді, перед консультаціями поспілкувався з журналістами. "Я отримав офіційне запрошення, взяв Конституцію і приїхав до Зеленського", — зазначив він.

Олег Ляшко Анна Стешенко, Facebook

Лідер Радикальної партії заявив, що не збирається обговорювати розпуск парламенту. "Президент ухвалив це рішення, оголосив про нього. Це рішення неконституційне, неправове, але воно політичне... Ми готові йти на перевибори, хоча рішення неправове", — підкреслив він.

10:00 Керівник фракції "Народний фронт" Максим Бурбак під час спілкування з пресою заявив, що розпуск Верховної Ради є політичним рішенням. Він приніс на зустріч Конституцію.

09:50 На підходах до Адміністрації президента відкрили ворота для всіх охочих.

Анна Стешенко, Facebook

Анна Стешенко, Facebook

Анна Стешенко, Facebook

Анна Стешенко, Facebook

БРИФІНГ ПІСЛЯ КОНСУЛЬТАЦІЙ ЗЕЛЕНСЬКОГО І ГОЛІВ ФРАКЦІЙ:

Як повідомляв OBOZREVATEL, Зеленський запустив процедуру перевиборів без належних на те підстав.

У документі про розпуск, який потрапив у розпорядження OBOZREVATEL, постановляється:

1. Припинити достроково повноваження Верховної Ради восьмого скликання.

2. Призначити позачергові парламентські вибори на 14 липня 2019 року.

Зеленський, судячи з усього, порушив статтю 364 Кримінального кодексу України — зловживання владою або службовим становищем. Карається арештом на строк до шести місяців або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк з позбавленням права обіймати певні посади.

А якщо дія спричинило тяжкі наслідки — карається позбавленням волі на строк від трьох до шести років.

Нагадаємо, що приводом для розпуску Ради Зеленський називає відсутність парламентської коаліції. Однак незважаючи на те, що створена в листопаді 2014 року коаліція "Європейська Україна" дійсно зазнала декількох криз й істотних пертурбацій протягом свого існування, дата її смерті — 17 травня 2019 року, коли фракція "Народний фронт" оголосила про вихід. Після цього був офіційно запущений 30-денний процес формування нової коаліції. Протягом цього часу розпускати Раду не можна за законом.

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