Зеленський вніс у Раду терміновий законопроєкт про референдум

У Верховну Раду внесено законопроєкт президента України Володимира Зеленського "Про народовладдя через всеукраїнський референдум".

Документ №3612 зареєстровано у парламенті 9 червня як невідкладний, свідчать дані на сайті Верховної Ради.

Володимир Зеленський

У відомостях про законопроєкт зазначається, що він уже переданий на розгляд керівництва українського парламенту. Однак текст документу та супровідні матеріали до нього поки не оприлюднені.

Дані про законопроєкт із сайту Верховної Ради Скріншот сторінки

Як повідомляв OBOZREVATEL:

16 травня голова Верховної Ради Дмитро Разумков заявляв, що законопроєкт про референдум уже переданий на розгляд Венеційської комісії, після чого за нього голосуватиме парламент.

Зі свого боку представник глави держави у Верховній Раді Руслан Стефанчук повідомляв, що команда Зеленського розробила законопроєкт про референдум, на який винесуть питання про формат переговорів з Росією.

Також Стефанчук говорив, що на всеукраїнський референдум необхідно виносити питання, які об'єднують громадян, а не призводять до розбіжностей в суспільстві.

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