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9 червня • оновлено в 10:48
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Зеленський вніс у Раду терміновий законопроєкт про референдум

1.6т
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У Верховну Раду внесено законопроєкт президента України Володимира Зеленського "Про народовладдя через всеукраїнський референдум".

Документ №3612 зареєстровано у парламенті 9 червня як невідкладний, свідчать дані на сайті Верховної Ради.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

У відомостях про законопроєкт зазначається, що він уже переданий на розгляд керівництва українського парламенту. Однак текст документу та супровідні матеріали до нього поки не оприлюднені.

Дані про законопроєкт із сайту Верховної Ради

Дані про законопроєкт із сайту Верховної Ради

Скріншот сторінки

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
Тег
Верховна Рада України
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