"Капітуляції не буде!" Зеленський виступив із екстреною заявою про Донбас

Президент України Володимир Зеленський у вівторок, 1 жовтня, виступив з екстреною заявою про ситуацію на Донбасі і "формулу Штайнмаєра".

Брифінг голови держави в Києві почався о 19:00 (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Президент розповів про головні домовленості, досягнуті на засіданні Тристоронньої контактної групи в Мінську і відповів на кілька запитань. Всього пресконференція тривала не більше 15 хвилин.

Головні тези виступу Зеленського:

"Формула Штайнмаєра" узгоджена, але не підписана.

"Червоні лінії" щодо Донбасу Україна не перейде.

Капітуляції ЗСУ не буде.

На президента ніхто не може вплинути.

За наявності будь-яких збройних формувань на території "Л/ДНР" місцевих виборів не буде.

Вибори можливі, коли кордон між "Л/ДНР" і РФ перейде під контроль України.

Найближчим часом буде узгоджена дата зустрічі в "нормандському форматі".

Зеленський виступив з екстреною заявою РБК-Україна

Про розведення військ

"В першу чергу, була досягнута домовленість про початок розведення військ – я всіх вітаю з початком, дуже віримо в це – розведення військ у Петрівському і Золотому. Хочу заспокоїти, до речі, місцеве населення. Я особисто гарантую, що ви будете захищені, і відведення військових ніяк не вплине на вашу безпеку. Прикладом цього є – ви знаєте прекрасно ситуацію в Станиці Луганській, де відбулося успішне розведення військ", – сказав президент.

Відзначимо, після брифінгу спецпредставник ОБСЄ в ТКГ по Україні Мартін Сайдік назвав дату запланованого початку розведення сил і засобів.

Про вибори на Донбасі

"Закон про особливий статус буде діяти на постійній основі за умови, що там відбудуться вибори згідно з Конституцією України і після публікації звіту ОБСЄ, що вибори відбулися за міжнародними стандартами. Жодних виборів під дулом кулеметів не буде!" – наголосив Зеленський.

Президент запевнив, що перш ніж провести вибори, він зустрінеться з лідерами "нормандського формату".

"Ми підготуємо всі запобіжники. Ми з вами ніколи не підемо на те, щоб проводити вибори, якщо там є військові", – пообіцяв він.

Про "формулу Штайнмаєра"

Зеленський заявив, що Україна погодила гучний план щодо Донбасу.

"Ми відповіли на лист пана Сайдіка (представник ОБСЄ – Ред.), що погоджуємо текст формули. Буде новий закон, який розробить парламент, радячись із суспільством. Не буде жодної капітуляції! "Формула Штайнмаєра" повинна бути імплементована в новий закон про особливий статус, якого ще немає", – продовжив він.

Скріншот із відео

При цьому, на питання журналістів, чи була підписана 1 жовтня в Мінську "формула Штайнмаєра", Зеленський відповів, що це потрібно обговорювати в "нормандському форматі". "Вас тільки це цікавить? А як же наші хлопці в полоні?" – обурився він.

Про саміт у "нормандському форматі"

Президент України розповів про помітний прогрес у питанні узгодження зустрічі "нормандської четвірки".

"Сьогодні були усунені останні перешкоди на шляху проведення саміту "нормандської четвірки". Думаю, найближчим часом ми будемо знати цю дату", – заявив він.

Про вплив Трампа

Зеленський сказав журналістам, що ніхто не може впливати на нього, як президента незалежної країни. Також глава України відхрестився від звинувачень у зв'язках з адвокатом президента США Дональда Трампа Рудольфом Джуліані. "Я ніколи з ним не зустрічався. Ніколи. І не говорив", – запевнив він.

Глава України розповів, що говорив із Трампом по телефону українською мовою і підтвердив наявність стенограми.

"Є. Є один і той же текст. Я говорив нашою рідною мовою – українською, президент Трамп, на жаль, говорив не українською, а англійською мовою", – пояснив він, ухилившись від відповіді на питання, чи готовий Офіс президента оприлюднити стенограму.

Скріншот з відео

Також президент пожартував про агресивну поведінку своєї прессекретарки Юлії Мендель, яка у США накинулася на журналіста, який намагався поговорити з Зеленським. "Ви нікого не штовхали, Юлю?" – зіронізував він.

Відзначимо, нові домовленості щодо Донбасу різко розкритикувала співголова фракції політичної партії "Європейська солідарність" Ірина Геращенко, назвавши їх пасткою РФ.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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