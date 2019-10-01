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1 жовтня • оновлено в 21:59
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"Капітуляції не буде!" Зеленський виступив із екстреною заявою про Донбас

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Президент України Володимир Зеленський у вівторок, 1 жовтня, виступив з екстреною заявою про ситуацію на Донбасі і "формулу Штайнмаєра".

Брифінг голови держави в Києві почався о 19:00 (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Президент розповів про головні домовленості, досягнуті на засіданні Тристоронньої контактної групи в Мінську і відповів на кілька запитань. Всього пресконференція тривала не більше 15 хвилин.

Головні тези виступу Зеленського:

  • "Формула Штайнмаєра" узгоджена, але не підписана.

  • "Червоні лінії" щодо Донбасу Україна не перейде.

  • Капітуляції ЗСУ не буде.

  • На президента ніхто не може вплинути.

  • За наявності будь-яких збройних формувань на території "Л/ДНР" місцевих виборів не буде.

  • Вибори можливі, коли кордон між "Л/ДНР" і РФ перейде під контроль України.

  • Найближчим часом буде узгоджена дата зустрічі в "нормандському форматі".

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Зеленський виступив з екстреною заявою

Зеленський виступив з екстреною заявою

РБК-Україна

Про розведення військ

"В першу чергу, була досягнута домовленість про початок розведення військ – я всіх вітаю з початком, дуже віримо в церозведення військ у Петрівському і Золотому. Хочу заспокоїти, до речі, місцеве населення. Я особисто гарантую, що ви будете захищені, і відведення військових ніяк не вплине на вашу безпеку. Прикладом цього є – ви знаєте прекрасно ситуацію в Станиці Луганській, де відбулося успішне розведення військ", – сказав президент.

Відзначимо, після брифінгу спецпредставник ОБСЄ в ТКГ по Україні Мартін Сайдік назвав дату запланованого початку розведення сил і засобів.

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Про вибори на Донбасі

"Закон про особливий статус буде діяти на постійній основі за умови, що там відбудуться вибори згідно з Конституцією України і після публікації звіту ОБСЄ, що вибори відбулися за міжнародними стандартами. Жодних виборів під дулом кулеметів не буде!" – наголосив Зеленський.

Президент запевнив, що перш ніж провести вибори, він зустрінеться з лідерами "нормандського формату".

"Ми підготуємо всі запобіжники. Ми з вами ніколи не підемо на те, щоб проводити вибори, якщо там є військові", – пообіцяв він.

Про "формулу Штайнмаєра"

Зеленський заявив, що Україна погодила гучний план щодо Донбасу.

"Ми відповіли на лист пана Сайдіка (представник ОБСЄРед.), що погоджуємо текст формули. Буде новий закон, який розробить парламент, радячись із суспільством. Не буде жодної капітуляції! "Формула Штайнмаєра" повинна бути імплементована в новий закон про особливий статус, якого ще немає", – продовжив він.

"Капітуляції не буде!" Зеленський виступив із екстреною заявою про Донбас

Скріншот із відео

При цьому, на питання журналістів, чи була підписана 1 жовтня в Мінську "формула Штайнмаєра", Зеленський відповів, що це потрібно обговорювати в "нормандському форматі". "Вас тільки це цікавить? А як же наші хлопці в полоні?" – обурився він.

Про саміт у "нормандському форматі"

Президент України розповів про помітний прогрес у питанні узгодження зустрічі "нормандської четвірки".

"Сьогодні були усунені останні перешкоди на шляху проведення саміту "нормандської четвірки". Думаю, найближчим часом ми будемо знати цю дату", – заявив він.

Про вплив Трампа

Зеленський сказав журналістам, що ніхто не може впливати на нього, як президента незалежної країни. Також глава України відхрестився від звинувачень у зв'язках з адвокатом президента США Дональда Трампа Рудольфом Джуліані. "Я ніколи з ним не зустрічався. Ніколи. І не говорив", – запевнив він.

Глава України розповів, що говорив із Трампом по телефону українською мовою і підтвердив наявність стенограми.

"Є. Є один і той же текст. Я говорив нашою рідною мовою – українською, президент Трамп, на жаль, говорив не українською, а англійською мовою", – пояснив він, ухилившись від відповіді на питання, чи готовий Офіс президента оприлюднити стенограму.

"Капітуляції не буде!" Зеленський виступив із екстреною заявою про Донбас

Скріншот з відео

Також президент пожартував про агресивну поведінку своєї прессекретарки Юлії Мендель, яка у США накинулася на журналіста, який намагався поговорити з Зеленським. "Ви нікого не штовхали, Юлю?" – зіронізував він.

Відзначимо, нові домовленості щодо Донбасу різко розкритикувала співголова фракції політичної партії "Європейська солідарність" Ірина Геращенко, назвавши їх пасткою РФ.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
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Loginov Maxim
Loginov Maxim
вооруженных формирований не будет - будет собственная полиция и прокуратура )) Читайте Минские, читайте. Контроль над границей конечно будет, но общий. И выборы будут. Всё будет. И это объявят перемогой. Либо, будут и дальше раздавать паспорта и Донбасс потихоньку уйдёт окончательно (хотя, мне кажется уже ушёл, как его обратно впихнуть в руину, после того что укро-вермахт натворил, представить сложно)
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Hecke Josef
Hecke Josef
Оно все время "разводит"..такое родилось..
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Хохлоскота Хозяин
Хохлоскота Хозяин
где русские бабки？
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