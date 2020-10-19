Зеленський виступить зі щорічним посланням перед Радою: про що говоритиме

У вівторок, 20 жовтня, президент України Володимир Зеленський виступить перед Верховною Радою з традиційним щорічним посланням, де дасть відповіді на запитання, які ставлять депутати й суспільство.

Про це на засіданні Погоджувальної ради лідерів фракцій та голів комітетів заявив перший заступник очільника ВРУ, представник президента в парламенті Руслан Стефанчук, передає УНІАН.

За його словами, заплановане послання глави держави до парламенту відбуватиметься "у повній відповідності за регламентом Ради".

Зокрема, у зверненні Зеленського буде окреслено основні положення стану зовнішньої та внутрішньої ситуації в Україні, а також прозвучать відповіді "на багато запитань, які ставлять особливо останнім часом".

Зауважимо, що послання президента триватиме приблизно годину. Спікер парламенту Дмитро Разумков додав, що, окрім звернення глави держави, ВРУ пропонуватиме заслухати і міністра охорони здоров'я Максима Степанова.

Як повідомляв OBOZREVATEL, виголошення послання Володимира Зеленського до Ради мало відбутися ще у квітні, однак захід було відтерміновано через погіршення епідеміологічної ситуації з коронавірусом.