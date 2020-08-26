Зеленський висловив надію, що українці пишатимуться ним після президентства

Президент України Володимир Зеленський висловив надію, що українці пишатимуться ним після закінчення його терміну перебування на посаді.

В інтерв'ю телеканалу Euronews він сказав, що не має наміру ховатися від людей і хоче спокійно ходити вулицями Києва та всієї країни, передає пресслужба Офісу президента.

"Я завжди залишатимуся просто людиною. Для мене дуже важливо, щоб після того, як я перестану бути президентом, я міг спокійно ходити вулицями не тільки Києва, а й України. Я вже не кажу, щоб люди пишалися мною, – це найвищий результат", – зазначив президент.

Зеленський дав інтерв'ю телеканалу Euronews Офіс президента України

За його словами, протягом більш ніж року перебування на посаді президента він завжди діяв так, щоб його рідним не було за нього соромно

Зеленський також розповів, що, крім розв'язання стратегічних проблем, стикається зі щоденними викликами, на які також треба реагувати. Крім того, в країні йде війна.

"Війна на сході – вона не зупиняється, вона не як робочі дні – п'ять разів на тиждень. Війна – вона щодня. І щодня є виклики і питання. На них потрібно шукати не просто відповіді, а результативні кроки. Тому що від кожного з таких кроків залежить, скільки людей загинуло, скільки людей поранено, скільки людей саме ти, президент України, можеш особисто зберегти будь-якими шляхами: дзвінки, поїздки на фронт", – додав президент.

Як писав OBOZREVATEL раніше, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна має бути країною, яку запросять до Європейського Союзу, проте це рішення залишається тільки за нею.

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