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3 червня • оновлено в 20:48
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Зеленський попив "круту" каву в Хмельницькому. Фотофакт

2.6т
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Президент України Володимир Зеленський у середу, 3 червня, під час візиту до Хмельницького відвідав місцеве кафе.

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Відповідні фото були опубліковані пресслужбою Офісу президента, а також на сторінках Зеленського у соціальних мережах.

Зеленський у Хмельницькому

Зеленський у Хмельницькому

instagram.com/zelenskiy_official

На світлині Зеленського зазнімковано разом із главою ОП Андрієм Єрмаком, першим заступником голови Офісу президента Сергієм Трофімовим, головою Хмельницької ОДА Дмитром Габінетом і мером Хмельницького Олександром Сімчишиним. Поруч зі столиком стоїть головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

Зеленський у Хмельницькому

Зеленський у Хмельницькому

facebook.com/president.gov.ua

"Крута кава у Хмельницькому! Ароматна і смачна! Перші кафе виходять з карантину, оговтуємося потихеньку від коронавірусної епідемії", – написав Зеленський.

В ОП додали, що візит глави держави викликав великий ажіотаж, городяни оточили кафе, бажаючи привітатися та зробити фото з президентом.

Зазначимо, в коментарях користувачі мережі припустили, що глава країни перебував усередині закладу, а не на літньому майданчику, робота яких дозволена в зв'язку з послабленням карантину.

Згідно з правилами, за одним столиком можуть сидіти не більше ніж чотири особи. Відвідувачі повинні бути в масках або респіраторах, крім часу прийому їжі.

Повне відкриття закладів громадського харчування планується лише з 5 червня.

Коментарі до посту

Коментарі до посту

Скріншот

Коментарі до посту

Коментарі до посту

Скріншот

Як писав OBOZREVATEL, кожні 10 днів в Україні планується введення нового етапу ослаблення карантину через пандемію COVID-19.

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Автор
Дарина Дурова
Тема
Коронавірус
Особи
Андрій Єрмак Віктор Ляшко Володимир Зеленський
Місце
Україна Хмельницький
Теги
вірус політика карантин фотографии Офіс президента
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