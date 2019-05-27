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Зеленський відправився до бійців ЗСУ на Донбас: фоторепортаж із передової

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Володимир Зеленський здійснив перший візит на Донбас у статусі президента України.

Як повідомила прес-служба глави держави в понеділок, 27 травня, він відвідав українських військовослужбовців на передовій у Луганській області.

"Президент оглянув позиції військових у Станиці Луганській і Щасті. Глава держави поспілкувався з бійцями щодо побутових умов, якості харчування, забезпечення технікою, житлом і соціальним пакетом, укомплектування підрозділів", – написано в повідомленні.

Зеленський відвідав бійців ЗСУ на Донбасі

Зеленський відвідав бійців ЗСУ на Донбасі

president.gov.ua

Зеленський відвідав бійців ЗСУ на Донбасі

Зеленський відвідав бійців ЗСУ на Донбасі

president.gov.ua

Зеленський відвідав бійців ЗСУ на Донбасі

Зеленський відвідав бійців ЗСУ на Донбасі

president.gov.ua

Зеленський відвідав бійців ЗСУ на Донбасі

Зеленський відвідав бійців ЗСУ на Донбасі

president.gov.ua

В Станиці Луганській Зеленський побував на передовій, зокрема, на посту спостереження і бліндажах, найближча позиція противника від яких знаходиться в 400 метрах.

Він також оглянув побутові умови, в яких перебувають військові операції Об'єднаних сил та наголосив на необхідності поліпшення забезпечення.

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"Умови для військових, які захищають Україну, повинні бути нормальними", – заявив Зеленський.

Крім того, він заслухав доповідь командувача ООС генерал-лейтенанта Олександра Сирського про ситуацію в районі проведення ООС. У нараді взяв участь начальник Генерального штабу – Головнокомандувач ЗСУ генерал-лейтенант Руслан Хомчак.

Зеленський відвідав бійців ЗСУ на Донбасі

Зеленський відвідав бійців ЗСУ на Донбасі

president.gov.ua

Зеленський відвідав бійців ЗСУ на Донбасі

Зеленський відвідав бійців ЗСУ на Донбасі

president.gov.ua

Зеленський відвідав бійців ЗСУ на Донбасі

Зеленський відвідав бійців ЗСУ на Донбасі

president.gov.ua

Зеленський відвідав бійців ЗСУ на Донбасі

Зеленський відвідав бійців ЗСУ на Донбасі

president.gov.ua

Зеленський відвідав бійців ЗСУ на Донбасі

Зеленський відвідав бійців ЗСУ на Донбасі

president.gov.ua

Зеленський відвідав бійців ЗСУ на Донбасі

Зеленський відвідав бійців ЗСУ на Донбасі

president.gov.ua

Зеленський відвідав бійців ЗСУ на Донбасі

Зеленський відвідав бійців ЗСУ на Донбасі

president.gov.ua

Зеленський відвідав бійців ЗСУ на Донбасі

Зеленський відвідав бійців ЗСУ на Донбасі

president.gov.ua

Зеленський відвідав бійців ЗСУ на Донбасі

Зеленський відвідав бійців ЗСУ на Донбасі

president.gov.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський назвав своїм першим завданням припинення вогню на Донбасі. "Я готовий на все, щоб наші герої не гинули. Я готовий на складні рішення, втрачаючи популярність. Готовий втратити посаду, щоб настав мир", – заявив він у день інавгурації.

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Читайте всі новини по темі "Російсько-український конфлікт" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Російсько-український конфліктВійна на ДонбасіОперація Об'єднаних сил на Донбасі
Особи
Володимир ЗеленськийОлександр СирськийРуслан Хомчак
Місце
УкраїнаЛуганськ
Теги
Новини ДонбасуЗСУ
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Финогенова Наташа
Финогенова Наташа
Спаси6о тoмy, ктo пoкaзал мне caйт w︁w︁w︁.︁d︁i︁f︁i︁m︁a︁s︁.︁c︁o︁m︁/︁lw3jk8 Пpостo пpoйдя прocтoй oпpос пoлучила почти пoлyгодовую зapплaтy)) Пoльзуйтесь, пoкa ecть вoзможноcть=)
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Chekurda Taras
Chekurda Taras
Мужчина! Правильный шаг!
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Kiev Mangust
Kiev Mangust
Покатали идиота по лесопосадке под Киевом и сказали что он был на Донбассе...
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