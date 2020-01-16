Зеленський раптово відкликав законопроєкт про децентралізацію

Президент України Володимир Зеленський відкликав поданий ним раніше проєкт закону щодо децентралізації влади та скерував його на доопрацювання.

Як стверджується на сайті президента, таке рішення було ухвалено під час його зустрічі із заступниками голови фракції партії "Слуга народу" Давида Арахамії.

"За результатами зустрічі глава держави вирішив відкликати поданий ним раніше проект закону "Про внесення змін до Конституції України (щодо децентралізації влади)" (реєстраційний номер 2598) і скерувати його на доопрацювання", – сказано на сайті.

Зеленський відкликав законопроект про децентралізацію

Як зазначається, посадовці обговорювали питання, пов’язані із завершальним етапом реформи децентралізації. Зокрема, вони домовилися про створення в Україні системи спроможних місцевих громад.

"Розвиток місцевого самоврядування повинен поєднуватися з дієвими конституційними механізмами захисту державного суверенітету та територіальної цілісності, а також конституційних прав і свобод громадян", – сказано на сайті президента.

Крім того, президент і народні депутати висловили спільну думку про те, що внесення змін до Конституції стосовно реформи децентралізації потребує детального обговорення та консультацій з представниками всіх сторін.

Відзначимо, що раніше посольства Німеччини, Швеції та Канади в Україні виступили з критикою законопроекту президента Володимира Зеленського про децентралізацію. Дипломатичні відомства закликали Верховну Раду не поспішати з прийняттям спірного документа і доопрацювати його.

Все, що потрібно знати про реформу децентралізації– у матеріалі OBOZREVATEL.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

понад пів сотні лідерів місцевого самоврядування та експертів в Україні зробили спільну заяву про загрози, які містяться у проєкті змін до Конституції України в частині децентралізації, і закликали депутатів не голосувати за нього.

А українська журналістка Яніна Соколова заявила, що влада в Україні згортає децентралізацію і замість неї вводить режим "смотрящих" і диктатуру.

Нагадаємо, законопроєкт Зеленського пропонує змінити статті Конституції 118-120, 132, 133, 140-144.

У документі не згадується надання особливого статусу Донецькій та Луганській областям чи окремим їхнім регіонам. При цьому встановлено окремий правовий статус для Києва.

Крім того, передбачається створення інституту префектів, які стежитимуть, щоб місцеві органи влади дотримувалися українських законів і Конституції.

19 грудня Комітет Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування не підтримав проєкт змін до Конституції щодо децентралізації в Україні.

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