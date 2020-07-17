Зеленський віддалився від народу і забув про обіцянки? Чому президент досі не на велосипеді і які ризики для України

Під час передвиборної кампанії президент України Володимир Зеленський обіцяв, що він не матиме жодних кортежів, а пересуватиметься виключно велосипедом. Натомість очільник держави їздить у супроводі 15 машин. Коли ж до Києва приїжджають високопоставлені гості, то кортеж автоматично збільшується до 22 автівок. Українці запропонували президенту скористатись двоколісним другом, який йому подарувала президент Естонії Керсті Кальюлайд. На це голова держави відповів, що якщо він буде пересуватися по місту велосипедом, то йому може загрожувати небезпека.

Аби зняти зайву напругу Зеленський покатався на велосипедах разом з журналістами на їхнє професійне свято. Нині ж президент полюбляє не лише їздити на Tesla, а й записувати відеозвернення за кермом цієї автівки.

Які ще пафосні обіцянки не виконав Зеленський і про що це свідчить, читайте на OBOZREVATEL.

Дитячі табори у державних резиденціях і переїзд з Банкової

Окрім обіцянки їздити на роботу на велосипеді, Зеленський заявляв, що усі державні резиденції потрібно віддати дітям на табори. Однак, побувши рік на президентській посаді, передумав і вирішив сам переїхати у Конча-Заспу. Для цього він обрав будинок, який у народі називають дачею Ющенка. Перед переїздом президент зробив за державний кошт там ремонт на понад 300 тис. грн.

Також очільник держави мав намір переїхати з вулиці Банкової до просторого сучасного офісу. Таким чином він хотів розвантажити місто від заторів через кортежі. Після обрання Зеленського президентом, він заговорив про Офіс президента не в ореn space, а в Українському домі. Однак і цю затію так і не спромігся реалізували.

"Ми не можемо знайти сьогодні варіант переїзду. Була абсолютно логічна інструкція переїзду в Український дім з розміщенням тут музею. Але справді час проведення там ремонтних робіт плюс всі ці системи секретності, зв'язку, безпеки – це так усе складно, що немає сенсу це робити як тимчасовий варіант", ­­­­­­­­­­­– заявив колишній голова ОП Андрій Богдан.

Ще Зеленський давав обіцянку продати майно Держуправління справами і переоблаштувати президентські резиденції під дитячі будинки. Врешті-решт було збільшено фінансування Офісу президента на 7 млн грн.

Доречі, на велосипедах з дому на роботу полюбляють їздити такі відомі політики як прем'єр Великобританії Борис Джонсон, мер міста Рейк'явік Йон Ґнарр, колишній президент Латвії Раймондс Вейоніс.

Зеленський обрав кортеж замість велосипеду

Зеленський не зможе реалізувати обіцянки, які дав своїм виборцям

У своєму блозі на OBOZREVATEL генеральний директор рекламної агенції "DIVA production" Дмитро Чекалкін написав, що більшість своїх обіцянок Зеленський так і не спромігся виконати. За його словами, очільник держави отримував гроші з російського бюджету на зйомку пропагандистських фільмів, а також, незважаючи на попередню критику, повертає формулу Rotterdam+ назад.

"Зеленський – найвидатніший рекорд лицемірства. Українське суспільство це поки що не відчуло і не збагнуло за рахунок певної стабільності, які дає нам Нацбанк, Приватбанк чи Нафтогаз. І на які сьогодні нападає Зеленський", – додав він.

Російський політичний діяч Марк Фейгін пояснив OBOZREVATEL, що вища влада псує людей. Він додав, що у історії не було жодного випадку, щоб обіцянки на 100% збігалися з реальною політикою, коли людина перемагала на виборах. Тобто від Зеленського не варто було очікувати того, що він буде дотримуватися свого слова. Йому треба було заручитися підтримкою виборців, тому він їм обіцяв те, що вони хотіли чути.

"Що стосується Зеленського, то мене насторожують інші його заяви. Наприклад, він казав, що обирається на один п'ятирічний термін, а зараз він думає над тим, що це може бути не остаточне рішення. І може бути, що через три з половиною роки він знову піде на другий термін. До цього він стверджував, що за ці п'ять років встигне усе змінити, що він впорається з усіма основними проблемами і залишить Україну для іншого будь-якого президента вже після так званих досягнутих результатів його діяльності", – підкреслив Фейгін.

Він додав, що три з половиною роки – це не так мало і за цей термін можна багато чого встигнути зробити.

"Виходить, що він за свій п'ятирічний термін не може виконати свої обіцянки щодо боротьби з корупцією, кумівства, бідності і припинення війни. Виходить, що всі його обіцянки, вони м'яко кажучи за п'ять років не реалізуються і для них потрібно більше часу", – підкреслив Фейгін.

Зеленський може не виконати обіцянки і за 5 років

Найбільше його насторожує те, що промосковські агентські партії взяли верх при ньому. І зараз Москва контролює всю внутрішню українську політику і її середовище на 70%.

"Зеленський, коли йшов на вибори, говорив про підтримку українського суверенітету і вирішення проблем, за рахунок якого він не постраждає. Економічне і соціальне життя, гуманітарна сфера, війна і мир – це все ще буде змінено. Але він здав позиції насамперед тут, и в цьому питанні не виправдав сподівань своїх виборців. Й воно саме пов'язане з економікою, соціальною сферою і боротьбою з корупцією. Якщо Україна не зможе відстояти свій суверенітет, то вона не зможе разом з президентом Зеленським здійснити ті реформи, які він обіцяв", – додав він.

На думку Фейгіна, більшість у Верховній Раді і повністю контрольований Уряд допоміг президентові захистити владу і самого себе.

"Це свідчить про його авторитарні схильності. Він неодноразово відбивався від критики, від претензій, які їм пред'являли опозиційні партії і політики. Але він робив це не стільки в інтересах України, скільки у власних інтересах. Усі силові структури займають його куми чи друзі, а це вже небезпечна тенденція. Тобто він підбирає в керівні органи влади людей за принципом особистої відданості, а не за професійними якостями", – підсумував Фейгін.

Зеленський доволі амбітний і прагне до влади

У коментарі OBOZREVATEL трансформаційний фізіогноміст Леонід Золін сказав, що Зеленський абсолютно не змінився, до президентства він грав роль, а зараз він являється самим собою.

"Тобто він такий і є. Я свого часу аналізував його і там я дав усім зрозуміти, що він не той за кого його приймають, що він достатньо авторитарний, деспотичний і жорсткий керівник. Питання зовсім в іншому у тому, що його політичне коло та економічна освіта залишає бажати кращого. Він тут абсолютно безграмотний, відповідно він не володіє потрібними знаннями і не може керувати процесами, які відбуваються", — підкреслив Золін.

Продовжуючи він додав, що нинішній президент по своїй суті жорсткий керівник, який діє виходячи з міркувань власної безпеки. Він досить уважний до деталей, тобто він бачить окремі фрагменти, а не загальну картину.

"У нього кінчик носа направлений до низу, що свідчить про батьківську моделе управління. Його загостреність і плоска структура на кінці говорить про те, що він фокусується на деталях і занурюється в їх структуру. Він вихоплює важливі моменти і в них проживає. Тому в певних моментах він може бути хорошим керівником. Він розуміє глибину в певних речах, але не в цілому", — пояснив експерт.

Золін звернув увагу на те, що у очільника держави "брови будиночком", які йдуть зверху вниз. А це, у свою чергу, є свідченням того, що він драматизує і як актор виходить з ідеї.

"Він дуже часто піднімає брови вгору і стає схожим на П'єро. У нього короткий і середній по ширині лоб. Тобто він практик, він не концептуаліст і не філософ. У нього відсутнє концептуальне мислення і йому немає чого запропонувати. Зверніть увагу на його подвійні відкриті повіки. Це свідчить про високий рівень рефлексії, йому важливо співвідносити себе з навколишнім світом. Він постійно зчитує реакцію людей на нього", – зауважив фізіогноміст.

За словами Золіна, Зеленський дуже любить, коли його хвалять і кажуть йому приємні речі. Тому люди, які прагнуть його використати у своїх цілях застосовують до нього лестощі.

"Подвійні повіки також можуть говорити про те, що він любить демонструвати себе. У нього середні губи, які виступають вперед, що може свідчити про те, що він балансує. Тобто він може одночасно уявити собі ситуацію і в ній перебувати. Йому потрібно бути серед людей, але в той же час він здатний абстрагуватися і запропонувати рішення. Це чудова якість", – додав Золін.

Експерт звернув увагу на те, що у президента щелепа у вигляді трикутника. А це вказує на те, що у його характері присутні такі якості як цілеспрямованість і завзятість. Також у нього яскраво виражена правобічна асиметрія обличчя, тобто у нього обличчя зміщується вправо. Це свідчить про те, що він дуже амбітний і прагне до влади.

"Він дуже хоче чогось досягти у своєму житті. Тому він вже кілька років прагнув до влади, щоб правити", – підкреслив Золін.

Зеленский може стати авторитарним правителем

Зеленський може стати авторитарним керівником

У коментарі OBOZREVATEL політичний психолог Світлана Чуніхіна розповіла, що Зеленський більше симптом того стану суспільства і політики, яка виявилася в Україні. Вона вбачає у ситуації, в яку потрапив президент, прояви суспільного запиту, на який він змушений відповідати.

"Зеленський обрав ідею простого хлопця, оскільки він побачив, що саме на цей запит відгукнулося суспільство. Тобто лідер нічим не повинен відрізнятись від простого обивателя. Але це свідомо не реалістична вимога, оскільки потребує суспільство і "прапороносця", який зможе їх привести до бажаного майбутнього. Цей суперечливий запит поставив його у цю складну ситуацію", – пояснила Чуніхіна.

Вона додала, що Зеленський залежить від реакції публіки на нього.

"Він не ведучий, він ведений. Загалом, тут необхідно терапевтувати суспільство в цілому до наступних виборів, щоб воно могло зробило правильні висновки з ситуації, що склалася. Але швидше за все суспільство знову зробить вибір і приведе до влади ще когось менш підходящого", — резюмувала психолог.

На думку Чуніхіної, Зеленський не обіцяв у своїй передвиборчій кампанії їздити на велосипеді. Це йому приписала громадськість, оскільки у неї були подібні очікування після перегляду серіалу "Слуга народу". Він створив настільки збалансований образ, який якраз потрапив в резонанс з суспільним світосприйняттям.

"Він не міг швидко і безболісно для нього і для держави поміняти резиденцію. До того ж суспільство весь час пропонував йому прийняти різні популярні поправки до закону, але це було нереалістичною вимогою для людини з вулиці. Насправді він теж не мав жодних уявлень про те, як це все працює. З його боку було помилковим рішенням піти у політику", – додала психолог.

"Його команда постійно відстежує його рейтинги та громадські запити і всіма силами прагне їм відповідати. Але ми бачимо, як він трансформується у нас на очах і в найближчий час перейде, швидше за все, в авторитарну позицію. Він буде йти по шляху нав'язуванні власної волі, закручуванні гайок, обмеження свободи слова та обмеження підприємницької ініціативи. І він, швидше за все, тепер не буде йти за суспільством. Це видно по тих рішеннях, які приймає його команда", – підсумувала Чуніхіна.