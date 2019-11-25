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25 листопада • оновлено в 19:24
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"Понабирали!" Зеленський зрадів гучним виключенням із "Слуги народу"

5.9т
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Президент України Володимир Зеленський заявив, що пишається тим, що партія "Слуга народу" виключила зі свого складу вже трьох народних депутатів.

Своєю позицією глава держави поділився в інтерв'ю "Відверто з президентом", яке цього разу зняв просто посеред вулиці, а не за кермом автомобіля Tesla (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Ми дуже швидко можемо працювати в нашій Верховній Раді, коли у нас є монобільшімть. Але, знаєте, ми можемо відверто говорити, виключили вже третього за кількістю народного депутата. Ми цим пишаємося, бо у нас триває очищення, тому що ми дійсно партія народна"Слуга народу". Набрали людей із народу, звичайних, і завжди говорили, якщо знайдемо щось кримінальне, будемо виключати", – розповів він.

Новини
Зеленський звернувся до українців за кермом нової Tesla. Відео

Зеленський зрадів гучним виключенням із "Слуги народу"

Зеленський зрадів гучним виключенням із "Слуги народу"

Зеленський запевнив, що кількість депутатів, хоча і відіграє значиму роль, – не головне. "Важливіше, щоб це були чесні і порядні люди", – резюмував він.

Нагадаємо, 15 листопада, на закритому засіданні фракції "Слуга народу" виключили з її лав народних депутатів Ганну Скороход та Антона Полякова. Незабаром після скандалу з судимістю членство в партії призупинив Роман Іванісов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше вийшов другий випуск інтерв'ю "Відверто з президентом". Зеленський говорив про роботу депутатів від "Слуги народу", молодого уряду і правоохоронних органів. Глава держави знову пообіцяв посадки, а також поділився думками про те, як завершити війну на Донбасі.

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Автор
Ірина Кулініч
Особи
Володимир Зеленський Ганна Скороход Антон Поляков Роман Іванісов
Місце
Україна
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Шевченко Юрий
Шевченко Юрий
Дайте блазню термос! Йому ж холллоддднно! Хіба не бачите, нелюди?
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