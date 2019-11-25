Президент України Володимир Зеленський заявив, що пишається тим, що партія "Слуга народу" виключила зі свого складу вже трьох народних депутатів.

Своєю позицією глава держави поділився в інтерв'ю "Відверто з президентом", яке цього разу зняв просто посеред вулиці, а не за кермом автомобіля Tesla (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Ми дуже швидко можемо працювати в нашій Верховній Раді, коли у нас є монобільшімть. Але, знаєте, ми можемо відверто говорити, виключили вже третього за кількістю народного депутата. Ми цим пишаємося, бо у нас триває очищення, тому що ми дійсно партія народна – "Слуга народу". Набрали людей із народу, звичайних, і завжди говорили, якщо знайдемо щось кримінальне, будемо виключати", – розповів він.

Зеленський зрадів гучним виключенням із "Слуги народу"

Зеленський запевнив, що кількість депутатів, хоча і відіграє значиму роль, – не головне. "Важливіше, щоб це були чесні і порядні люди", – резюмував він.

Нагадаємо, 15 листопада, на закритому засіданні фракції "Слуга народу" виключили з її лав народних депутатів Ганну Скороход та Антона Полякова. Незабаром після скандалу з судимістю членство в партії призупинив Роман Іванісов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше вийшов другий випуск інтерв'ю "Відверто з президентом". Зеленський говорив про роботу депутатів від "Слуги народу", молодого уряду і правоохоронних органів. Глава держави знову пообіцяв посадки, а також поділився думками про те, як завершити війну на Донбасі.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!