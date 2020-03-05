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5 березня • оновлено в 13:02
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Зеленський у Санжарах заявив, що Україна об'єдналася через коронавірус

3.8т
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Президент України Володимир Зеленський прибув у Нові Санжари Полтавської області, де 5 березня закінчився карантин евакуйованих із Уханя через коронавірус.

У коментарі журналісту він заявив, що спершу країна не була готова до того, що трапилося, адже раніше подібних НП не було, проте швидко вийшла з кризи (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Скриншот відео

"Але країна швидко об'єдналася. Було штучне блокування. На жаль, Нацгвардія трохи пізніше отримала інформацію. Хтось недопрацював. Але Скалецька молодець. І місцеві люди зі здоровим глуздом все зрозуміли", – сказав президент і похвалив відомства, які не допустили втрати контролю над ситуацією в Нових Санжарах.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Теми
Протести в Нових Санжарах Коронавірус
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
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Кактусов Иван
Кактусов Иван
Объединилась, но на всякий покрышки принесла.
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Красноармеец Киевский
Красноармеец Киевский
циничный лжец. Забросать камнями своих сограждан оказывается на новоязе это уже "объединение".
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иловайский юрий
иловайский юрий
щеню выли?)
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