Зеленський у Санжарах заявив, що Україна об'єдналася через коронавірус

Президент України Володимир Зеленський прибув у Нові Санжари Полтавської області, де 5 березня закінчився карантин евакуйованих із Уханя через коронавірус.

У коментарі журналісту він заявив, що спершу країна не була готова до того, що трапилося, адже раніше подібних НП не було, проте швидко вийшла з кризи (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Володимир Зеленський Скриншот відео

"Але країна швидко об'єдналася. Було штучне блокування. На жаль, Нацгвардія трохи пізніше отримала інформацію. Хтось недопрацював. Але Скалецька молодець. І місцеві люди зі здоровим глуздом все зрозуміли", – сказав президент і похвалив відомства, які не допустили втрати контролю над ситуацією в Нових Санжарах.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Україна 20 лютого організувала евакуацію своїх громадян із китайського міста Ухань, яке стало епіцентром епідемії коронавірусу COVID-19.

На борт літака взяли 73 людини – серед них як українці, так і іноземці.

На карантин їх привезли в Нові Санжари Полтавської області. Там спалахнули масові протести наляканого населення.

5 березня двотижневий карантин закінчився. З цієї нагоди туди прибув Зеленський. На Полтавщині з робочим візитом він пробуде два дні.

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