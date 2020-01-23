Зеленський у Ізраїлі відмовився від участі у форумі пам'яті Голокосту: названо причину

Президент України Володимир Зеленский заявив, що він і українська делегація передали свої місця на Всесвітньому форумі пам'яті Голокосту у Ізраїлі тим, хто пережив цю трагедію.

Про це глава держави написав на своїй сторінці у Facebook. Він повідомив, що через обмежену кількість місць на захід не потрапило багато жертв трагедії.

"Вирішили передати моє місце та місця делегації України цим мужнім, унікальним людям. Преса повідомляє, що так само вчинили деякі міністри ізраїльського уряду. Вважаю, що це правильно. До того ж це жодним чином не скасовує вшанування пам’яті жертв однієї з найстрашніших трагедій ХХ століття делегацією України", – написав президент.

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Він також додав, що українська делегація братиме участь у всіх передбачених заходах і проведе заплановані зустрічі з президентом, прем’єр-міністром та спікером Кнесету держави Ізраїль.

"Але на основний захід мають потрапити ті, хто на це найбільше заслуговує. Ті, хто здійснив найвеличніший подвиг – зберіг життя тоді, коли його практично неможливо було зберегти", – підсумував Зеленський.

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