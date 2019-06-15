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Зеленський сподобався Трампу, у них багато спільного – військовий США

3.2тЧитати матеріал російською

Президент США Дональд Трамп симпатизує главі української держави Володимиру Зеленському та легко знайде з ним спільну мову на переговорах.

Про це заявив в ефірі ObozTV капітан першого рангу ВМС США у відставці Гарі Табах, коментуючи офіційне запрошення президенту України відвідати Вашингтон.

За його словами, президент США не схожий на традиційного представника політичної еліти, і це ріднить його з Зеленським: "Трамп не політик, а бізнесмен. У нього розмова коротка – де гроші і що ви робите, щоб нам було вигідно... Вони обидва не політики, їм не потрібна любов народу, тому що вона була у них до цього. Їм не треба, щоб на них звертали увагу. Вони в цьому все життя живуть – і той, і інший".

Військовий США вважає, що це створює хороші перспективи для майбутніх угод Вашингтона і Києва.

Коментуючи запрошення Трампа, Табах зазначив: "Я не знаю, чи запрошував він колись президента, який тільки що прийняв президентську посаду. Він йому сподобався".

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"Я думаю, що вони сфотографуються, потиснуть руки, дадуть прес-конференцію, а потім підуть, ляснуть один одного по плечу і скажуть – слухай, у нас дружини такі красиві. Говоритимуть про щось людське, звичайне. І той, і інший люблять говорити, жартувати. Я сподіваюся, що вони потоваришують", – заявив він.

Американський офіцер знову підкреслив важливість запрошення від Трампа.

"Кого він ще запрошував до себе, я не знаю. Принца Саудівської Аравії? Королеву Англії? А тут – людина з країни, яка для Америки великої ролі не грає. Більшість американців не уявляють, де Україна. Щоб Трамп це зробив, треба, щоб ваш президент справив на нього враження. Сподіваємося, гарне", – уклав Табах.

Зеленський сподобався Трампу, у них багато спільного – військовий США

Як повідомляв OBOZREVATEL, 1 червня стало відомо, що Зеленський отримав запрошення від американського лідера відвідати Вашингтон з офіційним візитом. За попередніми даними, відбудеться візит вже після зустрічі американського президента з російським лідером Володимиром Путіним.

Деталі переговорів Трампа і Зеленського розкрив спеціальний представник американського Держдепу з питань України Курт Волкер.

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Пряма трансляціяЕфіри Oboz TV
Особи
Гаррі ТабахВолодимир ЗеленськийДональд Трамп
Місце
Україна
Тег
США
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Александров Сергей
Александров Сергей
Дипломатический протокол еще никто не отменял, что еще мог сказать Трамп: не показывайте мне больше этого идиота?
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Макарский Александр
Макарский Александр
Сыграет Белому господину буем на рояле и спляшет гопака
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Шапиро Женька
Шапиро Женька
Прямо непонятно, как комментировать статью. Ведь известно же из комментариев россиян и в их СМИ, и на этом сайте, что никто не знает Украины, что она вот-вот развалится и вымерзнет, что никогда его президент США не пригласит...и вдруг такой конфуз! Правда можно ещё написать, что это позвал хозяин, что россиян, как равных в Белый Дом...не зовут, но факта это не отменит. Или можно отменить?! А что если написать, что не было никакого приглашения, ну вроде как анаши у Голунова и полицейских, которые её изъяли? А если поедет, тоже можно сказать, что его за ограду Белого Дома не пустили...поди проверь. И ольгинцев можно озадачить, зря что ли им платят! Вобщем не так всё страшно. Приглашения не было, украинцы вымерзают даже в июне, а россиян зовут повсюду, просто они заняты развитием высоких технологий и времени на поездки у них нет.
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Снова проходил мимо
Снова проходил мимо
Шапиро Женька, Этот еврей вам сам сказала что в большинстве своем американцы не знают что такое Украина и где она находится. Чего ты так перевозбудился то?.
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