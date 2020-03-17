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17 березня • оновлено в 13:51
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Михайло Бродський
Михайло Бродський
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Зеленский со своей группой кухарок продолжает убивать страну!

22.6т
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Зеленский со своей группой кухарок продолжает убивать страну!

Приняли закон о поддержке бизнеса: никто не платил сполна, а теперь не будет вообще. Уверенно идём к дефолту и теперь его можно списать за счёт вируса.

Гетманцев с Зеленским разрешили, ещё два месяца назад, не оформлять работников официально, теперь вообще всё пофиг. Будем печатать гривню и грабить бедных.

При девальвации беднеют бедные и пенсионеры, такова жизнь.

Радуцкий мне рассказывал ещё месяц назад, что нас ждёт югославский вариант - распад на 5 стран. Может это их план?

Похоже, что не только Милованов дебил.

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Автор
Михайло Бродський Михайло Бродський
Особи
Данило Гетманцев Михайло Радуцький Володимир Зеленський
Місце
Україна
Джерело
Джерело: Facebook Михаила Бродского

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