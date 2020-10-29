Зеленський скликав термінове закрите засідання РНБО через загрозу нацбезпеці

Президент України Володимир Зеленський скликав термінове закрите засідання Ради національної безпеки і оборони.

Як повідомляється на офіційному сайті глави держави, засідання скликане "для визначення заходів невідкладної належної реакції держави на нові загрози та виклики національній безпеці та обороні країни".

"Змушені констатувати, що останнім часом з'явились ознаки того, що окремі суб’єкти намагаються переглянути ключові частини суспільного договору в Україні, які передбачають нульову толерантність до корупції та будь-якої форми непрозорості в державному управлінні. Це неприпустимо", – йдеться в повідомленні.

Зеленський запропонує членам РНБО обговорити ситуацію, яка склалася в нацбезпеці країни, та ухвалити відповідні рішення. Необхідні законопроекти, які в подальшому запобігатимуть виникненню подібних кризових ситуацій, будуть напрацьовані й подані до Верховної Ради як невідкладні.

"Нищівні удари, які завдаються досягненням країни у сфері боротьби та ефективної протидії корупції в Україні, не можуть залишатися поза увагою. Необхідна негайна та жорстка оцінка рішенням окремих суб’єктів, дії яких стають дедалі суспільно небезпечнішими", – заявив президент.

Як писав OBOZREVATEL: