Зеленський сказав, що не закликав припинити стріляти на Донбасі

Президент України Володимир Зеленський заявив, що ніколи не закликав українських військовослужбовців не відповідати на обстріли терористів на Донбасі.

Про це глава держави повідомив під час прес-конференції за підсумками року свого президентства.

"Я ніколи не закликав, щоб наша армія не відповідала. Я хотів показати всьому світу, що у нас дуже міцна армія, але ми не провокуємо, ми боремося за нашу країну. Якщо по нам стріляють, ми будемо відповідати, але першими стріляти ми не будемо", – зазначив гарант.

Зеленський пояснив, якби бойовики перестали стріляти, то "все б закінчилося". Президент наголосив, що окупанти не перестають стріляти, тому що бояться того, що з ними трапиться потім.

Також він підкреслив, что ЗСУ не стріляють по українцях на Донбасі, а українські військові дають відповідь на провокації бойовиків.

Зеленський також розповів, що за 1,5 місяці протидії коронавірусу бойовики не пропустили жодної машини ОБСЄ, тому будь-які заяви окупантів, щодо спостережень ОБСЄ не відповідають дійсності.

OBOZREVATEL веде текстову онлайн-трансляцію пресконференції.

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