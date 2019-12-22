Зеленський схвалив привілей для помічників нардепів: про що мова

Президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт про сумісництво працівників патронатної служби Верховної Ради.

Останній етап проходження законопроекту №2313-2 – повернутий з підписом від президента, сказано на сайті парламенту.

Цей закон розроблений з метою забезпечення права помічників-консультантів народних депутатів, працівників секретаріатів голови Верховної Ради, його першого заступника і заступника, працівників секретаріатів депутатських фракцій (депутатських груп) у Верховній Раді на роботу за сумісництвом відповідно до норм законодавства, що визначає їх правовий статус.

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Також вносяться зміни до приміток статті 172-4 Кодексу України про адміністративні правопорушення, якими перераховані особи виключаються з числа суб'єктів правопорушень за цією статтею.

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Як писав OBOZREVATEL, 18 грудня, президент України Володимир Зеленський підписав закон про продовження особливого статусу Донбасу.

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