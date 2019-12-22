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22 грудня • оновлено в 12:42
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Зеленський схвалив привілей для помічників нардепів: про що мова

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Президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт про сумісництво працівників патронатної служби Верховної Ради.

Останній етап проходження законопроекту №2313-2 – повернутий з підписом від президента, сказано на сайті парламенту.

Цей закон розроблений з метою забезпечення права помічників-консультантів народних депутатів, працівників секретаріатів голови Верховної Ради, його першого заступника і заступника, працівників секретаріатів депутатських фракцій (депутатських груп) у Верховній Раді на роботу за сумісництвом відповідно до норм законодавства, що визначає їх правовий статус.

Зеленський схвалив привілей для помічників нардепів

Зеленський схвалив привілей для помічників нардепів

Також вносяться зміни до приміток статті 172-4 Кодексу України про адміністративні правопорушення, якими перераховані особи виключаються з числа суб'єктів правопорушень за цією статтею.

Зеленський схвалив привілей для помічників нардепів: про що мова

w1.c1.rada.gov.ua

Як писав OBOZREVATEL, 18 грудня, президент України Володимир Зеленський підписав закон про продовження особливого статусу Донбасу.

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Автор
Гліб Іванов
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
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