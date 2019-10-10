"Не встиг нічого зробити": Зеленський розповів про нерухомість у Криму

Президент України Володимир Зеленський розповів про свою квартиру в анексованому Росією Криму, яку купив у 2013 році.
Про це він повідомив на пресмарафоні в Києві у четвер, 10 жовтня. Президент зізнався, що не встиг зробити в квартирі ремонт.
Про нерухомість він згадав, відповідаючи на запитання про анексію. Політик зазначив, що важливим аспектом повернення півострова є робота з його жителями.
У цьому контексті, як зазначив президент, важливо, щоб кримчани пам'ятали, хто їздив до них і кому Крим був дійсно дорогим.
"Ми ж із вами знаємо, що цивілізації та інфраструктури крутої там не було. Не важливо зараз говорити, що це помилка влади... Ми ж любили Крим за інше, за те, що він наш, він же рідний", – сказав Зеленський.
Володимир Зеленський
Колаж
"Ми туди їхали, навіть коли в Туреччині або в Єгипті, чесно кажучи, стало дешевше... І зараз там немає повно туристів", – продовжив він.
Політик додав, що їздив на відпочинок із сім'єю і за кордон, але щорічно тиждень проводив обов'язково в Криму.
"Ми дуже любили і любимо Крим. Я купив там квартиру. Як моя дружина сказала, що в принципі ми щоліта їздимо до Криму. Я купив і завіз туди плитку, кахель. І не встиг нічого зробити. Дуже прикольно, що я купив квартиру в 2013 році", – сказав президент.
Як писав OBOZREVATEL, Володимир Зеленський скористався спеціальними уколами для підтримки голосових зв'язок, щоб не втратити голос на пресмарафоні.
Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!
Читайте всі новини по темі "Пресмарафон Володимира Зеленського" на сайті "OBOZREVATEL".