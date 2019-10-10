"Не встиг нічого зробити": Зеленський розповів про нерухомість у Криму

Президент України Володимир Зеленський розповів про свою квартиру в анексованому Росією Криму, яку купив у 2013 році.

Про це він повідомив на пресмарафоні в Києві у четвер, 10 жовтня. Президент зізнався, що не встиг зробити в квартирі ремонт.

Про нерухомість він згадав, відповідаючи на запитання про анексію. Політик зазначив, що важливим аспектом повернення півострова є робота з його жителями.

У цьому контексті, як зазначив президент, важливо, щоб кримчани пам'ятали, хто їздив до них і кому Крим був дійсно дорогим.

"Ми ж із вами знаємо, що цивілізації та інфраструктури крутої там не було. Не важливо зараз говорити, що це помилка влади... Ми ж любили Крим за інше, за те, що він наш, він же рідний", – сказав Зеленський.

Володимир Зеленський Колаж

"Ми туди їхали, навіть коли в Туреччині або в Єгипті, чесно кажучи, стало дешевше... І зараз там немає повно туристів", – продовжив він.

Політик додав, що їздив на відпочинок із сім'єю і за кордон, але щорічно тиждень проводив обов'язково в Криму.

"Ми дуже любили і любимо Крим. Я купив там квартиру. Як моя дружина сказала, що в принципі ми щоліта їздимо до Криму. Я купив і завіз туди плитку, кахель. І не встиг нічого зробити. Дуже прикольно, що я купив квартиру в 2013 році", – сказав президент.

Як писав OBOZREVATEL, Володимир Зеленський скористався спеціальними уколами для підтримки голосових зв'язок, щоб не втратити голос на пресмарафоні.

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