Зеленський розповів, коли зустрінеться з Путіним

Глава України Володимир Зеленський заявив, що розраховує найближчим часом обговорити з президентом Росії Володимиром Путіним терміни проведення зустрічі у "нормандському форматі".

Така позиція пролунала на зустрічі президента з лідером Фінляндії Саулі Нііністьо у четвер, 12 вересня, передає "Інтерфакс-Україна".

"Ми зараз не будемо гаяти жодного дня, чекаючи на зустріч у "нормандському форматі". У нас є ще зустрічі Тристоронньої контактної групи у Мінську. І там ми обговорюємо етапи повернення всіх наших українських полонених. Терміни та етапи", – заявив він.

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Зеленський також розповів, що лідери планують обговорити на зустрічі "нормандської четвірки" "формулу Штайнмаєра".

"Формула Штайнмаєра" і всі пункти Мінських угод розглядатимуться й ухвалюватиметься рішення лідерами чотирьох держав", – додав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше посол Франції в Україні Етьєн де Понсен заявив, що зустріч Зеленського з Путіним у рамках "нормандського формату" може відбутися вже до кінця вересня.

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