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12 вересня • оновлено в 20:39
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Зеленський розповів, коли зустрінеться з Путіним

5.8т Читати матеріал російською

Глава України Володимир Зеленський заявив, що розраховує найближчим часом обговорити з президентом Росії Володимиром Путіним терміни проведення зустрічі у "нормандському форматі".

Така позиція пролунала на зустрічі президента з лідером Фінляндії Саулі Нііністьо у четвер, 12 вересня, передає "Інтерфакс-Україна".

"Ми зараз не будемо гаяти жодного дня, чекаючи на зустріч у "нормандському форматі". У нас є ще зустрічі Тристоронньої контактної групи у Мінську. І там ми обговорюємо етапи повернення всіх наших українських полонених. Терміни та етапи", – заявив він.

Зеленський розповів, коли зустрінеться з Путіним

Зеленський розповів, коли зустрінеться з Путіним

ВВС

Зеленський також розповів, що лідери планують обговорити на зустрічі "нормандської четвірки" "формулу Штайнмаєра".

"Формула Штайнмаєра" і всі пункти Мінських угод розглядатимуться й ухвалюватиметься рішення лідерами чотирьох держав", – додав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше посол Франції в Україні Етьєн де Понсен заявив, що зустріч Зеленського з Путіним у рамках "нормандського формату" може відбутися вже до кінця вересня.

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Теми
Мирні переговори в Мінську мінські домовленості
Особи
Володимир Зеленський Володимир Путін Саулі Нііністё
Місце
Україна
Тег
нормандський формат
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Mega Death
Mega Death
Зачем обсуждать ещё раз , то что решили делать и подписались три года назад? Чтоб потом ещё три года ничего не делать. ? Клоун этот Зе)) Пусть внимательно читает подписанные Петей договора))
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Tapasenko 0leg
Tapasenko 0leg
А Путин в курсе, или опять мрия?
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Мелитопольский Теймураз
Мелитопольский Теймураз
ВВП ясно сказал: будут подвижки на Донбассе - будем говорить. Зе сегодня разоружил три добробата и в этой статье "У нас есть еще встречи Трехсторонней контактной группы в Минске". Вроде все складывается, но Пушилин явно что то знает "Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что «в идеале» хотел бы видеть республику в составе России."
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Mega Death
Mega Death
К. Алла, Пушилин просто показал , что переговоры бессмысленны))
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Мелитопольский Теймураз
Мелитопольский Теймураз
К. Алла, Это я к тому, что в информационном поле не только у Зе трудности. И еще, торг уже начался.
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