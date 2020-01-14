"Більше нічого не хвилює?" Зеленський розлютився через зарплати в Кабміні: українці відповіли

Президент України Володимир Зеленський нібито розлютився через інформацію про високі зарплати міністрів, заступників міністрів і керівників державних підприємств і викликав на "килим" фракцію "Слуга народу".

Про це повідомили в Facebook колишній народний депутат Борислав Береза.

"Мовляв, це погано впливає на його рейтинг. Цікава логіка. Наявність гвалтівника Іванісова, який став депутатом від "Слуги народу", в сесійній залі його не дратує. І не злить те, що Богдан Яременко замовляв повій, сидячи на сесії ВР, і після цього про нього написали всі ЗМІ в світі, але він залишається главою комітету із зовнішньої політики. А ще його мабуть зовсім не засмучує те, що депутат з фракції "Слуга народу" Євген Шевченко, пішовши в ефір пропагандистського російського Першого каналу, сказав кремлівської маріонетки і главі донецьких сепарів Пушиліну "Ми з Вами на одному боці", – вибухнув Береза.

Зеленський розлютився через зарплати в Кабміні

За його словами, гнів у президента викликають не ті події, що повинні. "Єдине, що хочеться побажати Зеленському – це менше злитися і проявляти емоції, а більше вчитися, оточити себе експертами, а не друзями дитинства або сценаристами "95-го Кварталу", і почати розробляти стратегії, яких у нього зараз, на жаль, немає, але які необхідні для побудови держави. А ще виконувати свої обіцянки. Хоча б ті, що вже озвучені", – додав він.

До обговорення приєднався журналіст Юрій Смирнов. "Коли головним інфоприводом стають зарплати депутатів та міністрів і заради цього Зеленський викликає на килим фракцію і прем'єра – це діагноз країні. Це найбільший бич українського народу – комплекс неповноцінності", – написав він в соцмережі.

На його думку, Зеленський спочатку пообіцяв міністрам поступово підняти зарплати, однак через негативні повідомлення у ЗМІ злякався за рейтинг і відступився.

"Але при цьому він не влаштовує розбір польотів, коли в Раду абсолютно спокійно приходить гвалтівник Іванісов і братається зі слугами народу. Не влаштовує розбір, коли" Космолоти "ніби як і закриваються, але продовжують по-тихому працювати", – обурився він.

"А люди із задоволенням хаває інформаційний фастфуд по зарплатах, адже Ви ще не покритикувати владу. Ще більше дратують ЗМІ (в тому числі авторитетні), які передруковують фейк. Хоча навіть першокурсник журфаку може здогадатися, що рішення про зарплати депутатів ухвалює тільки Рада і будь-яке подібне рішення повинне бути у відкритому доступі. Але ні, навіщо перевіряти ще раз. Адже зрада така солодка, а піпл хаває", – пояснив він.

"Нехай за свою "відпустку" в Омані відзвітує. Залишилося дуже багато питань до нього", "Не цар поганий, бояри погані – ось для чого весь цей цирк", "Та скільки можна. Він так всю країну провчить нафіг", "Чому його не злить ситуація з ПАРЄ? Тому що він навіть не розуміє – що це і навіщо треба", "Соромно за цю владу", "Більше нічого не хвилює?" – відреагували користувачі.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

В Україні з 1 січня 2020 року депутатам Верховної Ради і працівникам міністерств збільшать зарплату від 2 до 5 разів у порівнянні з 2019 роком. Про це повідомив колишній віцепрем'єр-міністр України і міністр соціальної політики Павло Розенко. За його словами, зарплати багатьох депутатів і чиновників перевищать "сотні тисяч гривень".

В кінці грудня 2019 року в мережі з'явилися документи, в яких йдеться про те, що міністр економічного розвитку, торгівлі та сільського господарства України Тимофій Милованов нібито міг отримати премію за листопад 2019 року в розмірі 1630%, або 236 тисяч гривень.

Міністр економічного розвитку, торгівлі та сільського господарства України Тимофій Милованов спростував інформацію про те, що за листопад 2019 року нібито отримав премію в 236 тисяч гривень.

Глава Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що інформація про підвищення зарплати нардепів до 100 тисяч гривень не відповідає дійсності.

Також інформацію про підвищення зарплат назвав фейком глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

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