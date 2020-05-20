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20 травня • оновлено в 16:40
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Зеленський розкрив плани щодо повернення Криму

6.4т
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Росія не має наміру обговорювати питання анексії Криму в Мінському процесі, тому для цього потрібні нові міжнародні майданчики.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив під час пресконференції в середу, 20 травня.

"Чесно кажучи, я сказав (на нормандської зустрічі – Ред.) це Путіну: я відчуваю, що РФ не хоче обговорювати це питання. Але ми пам'ятаємо, що це наша земля, це наш народ. І, можливо, ви маєте рацію: прийшов момент, коли цих майданчиків недостатньо для того, щоб говорити про Крим", – додав Зеленський.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Глава держави зазначив, що Україна – США, Канада і ЄС, включаючи Німеччину та Францію, визнають незаконність окупації. І поки Крим не повернеться в Україну, санкції з РФ знімати не будуть.

OBOZREVATEL вів текстову онлайн-трансляцію прес-конференції.

Раніше Володимир Зеленський сказав, що прогнозує зустрітися з главою РФ Володимиром Путіним в нормандському форматі після спаду пандемії COVID-19.

Як повідомляв OBOZREVATEL, для переселенців окупованого Криму побудують 500 квартир в Херсонській області.

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Автор
Тимур Григоренко
Теми
Пресконференція Зеленського 2020 Анексія Криму мінські домовленості Мирні переговори в Мінську
Особи
Олександр Беспутiн Володимир Зеленський
Місце
Україна
Тег
Крим
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