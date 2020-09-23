Зеленський: Росія має зробити ключові кроки для миру на Донбасі

Україна зацікавлена у встановленні миру на Донбасі, однак ключові кроки до цього має зробити Росія, яка контролює окуповані території країни.

Про це сказав президент України Володимир Зеленський у інтерв'ю словацькому економічному виданню Hospodárske noviny, передає пресслужба глави держави. За його словами, українська влада хоче бачити прагнення Москви пришвидшити досягнення миру.

Крім того, Зеленський наголосив, що країні необхідна підтримка західних партнерів.

"Звісно, війна триває лише на 3% нашої території, однак нам все одно потрібна підтримка Заходу. Війна на Донбасі дестабілізує ситуацію на всьому континенті. Це втрати для економіки та людського капіталу", – зазначив він.

Зеленський висловив переконання, що якби не втручання Росії, українські міста Донецька та Луганськ, а також півострів Крим, жили б у єдиній нашій державній системі.

"Усі війни коли-небудь закінчуються. Питання в тому, скільки вони тривають, скільки життів забирають, скільки страждань приносять. Ми впевнені на 100%, що українські міста – Донецьк і Луганськ – це наші міста, там наші люди, як і в Криму, до речі. І якби не зовнішнє втручання, то й Донецьк, і Луганськ, і Крим нормально жили б у єдиній нашій державній системі", – зазначив президент.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Зеленський у своєму відеовиступі для ООН з нагоди 75-ї річниці створення організації заявив, що окупація Криму і війна на Донбасі схожі на спроби Росії повернутися до розподілу сфер впливу, що свого часу стало причиною Другої світової війни.