Зеленський раптово звільнив скандального Геруса: хто його замінив

У понеділок, 11 листопада, президент України Володимир Зеленський звільнив з посади представника президента в Кабінеті міністрів надепа від "Слуги народу" Андрія Геруса.

Про це повідомляється в указі глави держави №838/2019, повідомляє пресслужба ОПУ.

"Звільнити Геруса Андрія Михайловича з посади Представника Президента України в Кабінеті Міністрів України", – йдеться в документі.

Також Зеленський підписав указ №839/2019, яким призначив на згадану посаду Олексія Перевезенцева.

Андрій Герус

"Призначити Перевезенцева Олексія Юрійовича представником президента України в Кабінеті міністрів України (поза штатом)", – зазначено в указі.

Раніше Олексій Перевезенцев обіймав посаду державного секретаря Міністерства економічного розвитку і торгівлі. Також був директором юридичного департаменту в тому ж міністерстві.

Олексій Перевезенцев

Паралельно у 2015-2016 роках обіймав посаду радника міністра економічного розвитку і торгівлі Айвараса Абромавичуса. У 2016 році продовжив роботу в ролі радника міністра економічного розвитку і торгівлі Степана Кубіва.

Укази президента Скриншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, 6 листопада лідер Радикальної партії Олег Ляшко побився з нардепом від "Слуги народу" і главою Комітету Ради з енергетики і ЖКГ Андрієм Герусом.

Пізніше журналіст Кирило Сазонов розповів, що Ляшко побився з Герусом через закупівлі Україною електроенергії з Росії, які стали можливими завдяки нардепу.

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