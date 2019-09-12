Зеленський провів перестановку в СЗР і СБУ

Президент України Володимир Зеленський провів кадрові перестановки у Службі зовнішньої розвідки і Службі безпеки України. Так, Владислав Бухарєв звільнений з посади глави СЗР і призначений першим заступником глави СБУ.

Відповідні укази глави держави опубліковані на його офіційному сайті і датовані 11 вересня.

"Призначити Бухарєва Владислава Вікторовича першим заступником глави Служби безпеки України – начальником Головного управління боротьби з корупцією та організованою злочинністю Центрального управління Служби безпеки України", – йдеться у документі.

Володимир Зеленський Скріншот відео

Також Зеленський призначив Олександра Руснака начальником департаменту контррозвідки СБУ. Кадрові перестановки у лавах керівництва спецслужби відбулися і в низці областей України.

Так, президент звільнив начальників управління СБУ в Івано-Франківській, Миколаївській, Тернопільській, Харківській областях. Паралельно він видав укази про призначення голів управлінь СБУ в Запорізькій, Миколаївській, Харківській та Чернівецькій областях.

Владислав Бухарєв UAPortal

Як повідомляв OBOZREVATEL, Бухарєв став головою СЗР 11 червня. Спочатку лунала інформація про те, що Бухарєв може очолити за Зеленського СБУ.

Раніше він був народним депутатом України від "Батьківщини". У 2014 році працював заступником голови відомства за Валентина Наливайченка. Також три роки (до 2010-го) обіймав посаду заступника глави ДФС.

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