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12 вересня • оновлено в 14:37
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Зеленський провів перестановку в СЗР і СБУ

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Президент України Володимир Зеленський провів кадрові перестановки у Службі зовнішньої розвідки і Службі безпеки України. Так, Владислав Бухарєв звільнений з посади глави СЗР і призначений першим заступником глави СБУ.

Відповідні укази глави держави опубліковані на його офіційному сайті і датовані 11 вересня.

"Призначити Бухарєва Владислава Вікторовича першим заступником глави Служби безпеки України – начальником Головного управління боротьби з корупцією та організованою злочинністю Центрального управління Служби безпеки України", – йдеться у документі.

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Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Скріншот відео

Також Зеленський призначив Олександра Руснака начальником департаменту контррозвідки СБУ. Кадрові перестановки у лавах керівництва спецслужби відбулися і в низці областей України.

Так, президент звільнив начальників управління СБУ в Івано-Франківській, Миколаївській, Тернопільській, Харківській областях. Паралельно він видав укази про призначення голів управлінь СБУ в Запорізькій, Миколаївській, Харківській та Чернівецькій областях.

Владислав Бухарєв

Владислав Бухарєв

UAPortal

Зеленський провів перестановку в СЗР і СБУ

Зеленський провів перестановку в СЗР і СБУ

Як повідомляв OBOZREVATEL, Бухарєв став головою СЗР 11 червня. Спочатку лунала інформація про те, що Бухарєв може очолити за Зеленського СБУ.

Раніше він був народним депутатом України від "Батьківщини". У 2014 році працював заступником голови відомства за Валентина Наливайченка. Також три роки (до 2010-го) обіймав посаду заступника глави ДФС.

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Особи
Володимир Зеленський Владислав Бухарєв Іван Баканов
Місце
Україна
Тег
Служба безпеки України
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