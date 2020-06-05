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5 червня • оновлено в 19:49
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Папа Римський зайнявся звільненням Марківа: Зеленський розкрив подробиці переговорів

  • Папа Франциск зайнявся звільненням нацгвардійця Віталія Марківа

  • Українська сторона попросила допомоги у звільненні полонених

  • Папа відзначив прагнення президента до миру

  • Зеленський запросив Папу відвідати Україну

2.8т
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Президент України Володимир Зеленський в п'ятницю, 5 червня, провів телефонну розмову з Папою Франциском.

Про це повідомив Офіс президента. Сторони обговорили боротьбу з епідемією COVID-19, а також приділили увагу ряду питань щодо російської агресії проти України.

Папа подякував Зеленському за прагнення до миру і повідомив, що займається питанням звільнення українського військовослужбовця Віталія Марківа.

"Додатково понтифік попросив Володимира Зеленського передати вітання українському народу, до якого Папа відчуває себе близьким серцем", – відзначається в заяві.

Президент поінформував Папу про ситуацію з безпекою на Донбасі і звернувся до Святого Престолу з проханням про допомогу у звільненні всіх українців, незаконно утримуваних на окупованій частині Донбасу, в окупованому Криму і в Росії.

"Ми шукаємо рішення для просування вперед в мирному врегулюванні. Україна не піде на порушення "червоних ліній" по відношенню до власної безпеки, суверенітету і територіальної цілісності", – підкреслив Зеленський.

Також Зеленський запросив Папу Франциска здійснити візит в Україну.

Зеленський і Папа Франциск

Зеленський і Папа Франциск

twitter.com/ZelenskyyUa

Як писав OBOZREVATEL, раніше Папа Франциск, звертаючись з традиційним посланням до "Міста і світу", згадав про Україну і побажав припинення страждань населення її східних регіонів.

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Автор
Кирило Лютий
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