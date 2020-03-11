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11 березня • оновлено в 11:08
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Микола Томенко
Микола Томенко
Український політик Всі статті автора

Зеленський проти Медведчука: коли "погано закінчиться ця дуже гучна історія"?!

Визнаю, що коли 31 серпня 2019 року в інтерв'ю каналу 1+1 Зеленський зробив заяву про незаконне фінансування партії Медведчука, я був переконаний у результативному завершенні справи.

Віктор Медведчук

Віктор Медведчук

Але, ось минає вже більше як півроку:

- Медведчук з Рабіновичем і Козаком як на роботу літають в Москву до Путіна;

- Медведчук через Козака скуповує телеканали України...

і повне мовчання СБУ, МВС, ГПУ, Нацради з телебачення і радіомовлення, Антимонопольного комітету...

Нагадаю, що сказав тоді Зеленський:

"Партія Медведчука, там є ще великі питання, чи це його партія, чи там тимчасове об'єднання, і хто вони такі.

Є великі питання, звідки у них гроші на фінансування партії, звідки гроші на фінансування каналів. У нас є відповіді - обсяги кеша звідки і з якої країни вони все це отримують. І це буде дуже гучна історія, яка дуже погано закінчиться."

У мене запитання до Зеленського: скільки ще нам нам чекати спільного брифінгу Президента, Міністра внутрішніх справ, голови СБУ ...про відкриття кримінальної справи щодо незаконного фінансування партії та каналів Медведчука і К. країною-агресором?

Чи домовилися так як і попередники?!

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Автор
Микола Томенко Микола Томенко
Особи
Віктор Медведчук Вадим Рабинович
Місце
Україна
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nic nic_
nic nic_
А многим,имеющим спутник пофик.Закодированы украинские каналы и все смотрят рашу. Не надо и врага-сами сумеем.
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bregovich mark
bregovich mark
Взбзднул членоспец как всегда.С бабами бороться -это пожалуйста!
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