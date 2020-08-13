Зеленський прокоментував заворушення в Білорусі

Президент України Володимир Зеленський закликав українців відмовитися від відвідування Білорусі в зв'язку з нестабільною ситуацією в цій країні.

Як повідомив він журналістам під час візиту до Борисполя, за останньою інформацією, в Білорусі затримано трьох українців.

"Ми бачимо, що там складна, нестабільна, серйозна ситуація. І через ті випадки, що наші люди були затримані там, я би радив українцям утриматися від поїздок до Білорусі", – сказав Зеленський.

Він запевнив, що МЗС робить усе можливе, щоб повернути затриманих громадян України.

"Зараз ведуться перемовини, ми просимо наполегливо, щоб нам повернули наших громадян", – зазначив президент.

Як повідомляв OBOZREVATEL: