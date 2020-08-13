Зеленський прокоментував заворушення в Білорусі

Зеленський закликав українців не їздити до Білорусі. AFP
Президент України Володимир Зеленський закликав українців відмовитися від відвідування Білорусі в зв'язку з нестабільною ситуацією в цій країні.
Як повідомив він журналістам під час візиту до Борисполя, за останньою інформацією, в Білорусі затримано трьох українців.
"Ми бачимо, що там складна, нестабільна, серйозна ситуація. І через ті випадки, що наші люди були затримані там, я би радив українцям утриматися від поїздок до Білорусі", – сказав Зеленський.
Він запевнив, що МЗС робить усе можливе, щоб повернути затриманих громадян України.
"Зараз ведуться перемовини, ми просимо наполегливо, щоб нам повернули наших громадян", – зазначив президент.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
керівник Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що українська сторона звернулася до Білорусі з вимогою якомога швидше звільнити незаконно затриманих у Мінську українських правозахисників і журналістів Костянтина Рєуцького та Євгена Васильєва.
Реуцького та Васильєва затримали 12 серпня через те, що вони стали свідками того, як у Мінську затримують людину, яка просто переходила дорогу.
У Білорусі проти них відкрили кримінальне провадження за статтею про масові заворушення, яка передбачає від 3 до 8 років ув'язнення.
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відреагував на затримання українців. Він попередив, що наша держава діятиме жорстко, захищаючи права своїх людей.
За словами Кулеби, український консул відвідав два найбільших центри утримання осіб у Мінську, але жодної інформації про можливе перебування там українців отримати не вдалося.