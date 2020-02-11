"Дуже негарно!" Зеленський вперше прокоментував "собачий скандал" із Брагарем

Президент України Володимир Зеленський прокоментував скандал зі "слугою народу" Євгеном Брагарем, заявивши, що відчуває провину за помилки й подібні висловлювання народних депутатів.
Своєю думкою щодо поради парламентаря пенсіонерці продати собаку, щоб заплатити за комуналку, глава держави поділився в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".
"Для мене, якщо депутат нашої фракції "зашквариться", тоді я відчуваю провину на собі. Тому що це людина з фракції "Слуга народу". Але ми не можемо проконтролювати всіх депутатів, всіх мажоритарників. Ми говорили, що буде очищення – і ми повинні це робити. Всіх чесних, сильних ти повинен підтримувати, а з іншими – спокійно розлучатися. Спокійно говорити: "Ти не можеш бути обличчям нашої партії", – зазначив він.
Зеленський вперше прокоментував "собачий скандал" із Брагарем
"Історію з собакою" за участю Брагаря Зеленський назвав дуже негарною. "Але в цьому разі давайте подивимося. Я його знаю, я з ним спілкувався, він працював у нашому штабі, він історик, аспірант в інституті Шевченка. Розумна людина, але дуже молода. Я завжди підтримую молодих людей, але бачимо, що буває", – пояснив президент.
Зеленський вказав, що ситуація з мажоритарниками, яких набрали як "людей з народу", є окремою історією.
"Є регіон, хто хоче, там заповнюють дані, давайте їх перевіряти, їх перевіряли наші штаби. Я дивився: чистий? Чистий. Довідки служби безпеки, МВС – все було чисто. Поки я не пішов у політику, я не міг собі уявити, що людина за гроші може змінювати свою навіть не анкету – свою біографію. Тобто почистили інформацію. Є такі люди", – зазначив він.
Зеленський висловив думку, що парламентські вибори в Україні повинні проводитися за відкритими списками та без мажоритарників. Президент також підкреслив, що якщо "Слуга народу" виконає свої передвиборчі обіцянки, чинну Верховну Раду "ніхто розпускати не буде".
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Брагар у телеефірі порадив пенсіонерці, яка телефонувала в студію, продати собаку задля оплати комунальних платежів.
Українці висміяли заяву народного депутата й створили масу фотожаб і мемів щодо "собачого" скандалу в президентській партії.
ЗМІ знайшли бабусю та її собаку, що стали "знаменитими" після історії.
У підсумку Брагарю довелося виправдовуватися, а його колегам із фракції "Слуга народу" – вибачатися за його витівки.
У "Слузі народу" заявили, що немає підстав для покарання нардепа Євгена Брагаря за скандальну "собачу" пораду пенсіонерці.
Спікер Верховної Ради України Дмитро Разумков жорстко відреагував на скандальні висловлювання нардепа від "Слуги народу" Євгена Брагаря й зробив попередження іншим парламентарям.
Пенсіонерка Любов Колюча зізналася, що чекає в гості нардепа від "Слуги народу" Євгена Брагаря, який радив їй продати собаку й оплатити комуналку.
Вона також показала свого дворнягу Шарика.
Сам Брагар прокоментував скандал, який спалахнув довкола його поради щодо продажу собаки. Він заявив, що йому нормально живеться під пильною увагою ЗМІ.
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