Головна Новини
11 лютого • оновлено в 17:29
МоваЯзык
Блоги Світ

/ Політика

"Дуже негарно!" Зеленський вперше прокоментував "собачий скандал" із Брагарем

5.8т
Читати матеріал російською

Президент України Володимир Зеленський прокоментував скандал зі "слугою народу" Євгеном Брагарем, заявивши, що відчуває провину за помилки й подібні висловлювання народних депутатів.

Своєю думкою щодо поради парламентаря пенсіонерці продати собаку, щоб заплатити за комуналку, глава держави поділився в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

"Для мене, якщо депутат нашої фракції "зашквариться", тоді я відчуваю провину на собі. Тому що це людина з фракції "Слуга народу". Але ми не можемо проконтролювати всіх депутатів, всіх мажоритарників. Ми говорили, що буде очищенняі ми повинні це робити. Всіх чесних, сильних ти повинен підтримувати, а з іншимиспокійно розлучатися. Спокійно говорити: "Ти не можеш бути обличчям нашої партії", – зазначив він.

Новини
Зеленський анонсував масштабну чистку "слуг народу"

Зеленський вперше прокоментував "собачий скандал" із Брагарем

Зеленський вперше прокоментував "собачий скандал" із Брагарем

"Історію з собакою" за участю Брагаря Зеленський назвав дуже негарною. "Але в цьому разі давайте подивимося. Я його знаю, я з ним спілкувався, він працював у нашому штабі, він історик, аспірант в інституті Шевченка. Розумна людина, але дуже молода. Я завжди підтримую молодих людей, але бачимо, що буває", – пояснив президент.

Зеленський вказав, що ситуація з мажоритарниками, яких набрали як "людей з народу", є окремою історією.

"Є регіон, хто хоче, там заповнюють дані, давайте їх перевіряти, їх перевіряли наші штаби. Я дивився: чистий? Чистий. Довідки служби безпеки, МВС – все було чисто. Поки я не пішов у політику, я не міг собі уявити, що людина за гроші може змінювати свою навіть не анкету – свою біографію. Тобто почистили інформацію. Є такі люди", – зазначив він.

Зеленський висловив думку, що парламентські вибори в Україні повинні проводитися за відкритими списками та без мажоритарників. Президент також підкреслив, що якщо "Слуга народу" виконає свої передвиборчі обіцянки, чинну Верховну Раду "ніхто розпускати не буде".

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Читайте всі новини по темі "Скандали навколо "Слуги народу"" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Ірина Кулініч
Тема
Скандали навколо "Слуги народу"
Особи
Євген Брагар Володимир Зеленський
Місце
Україна
Тег
Партія Слуга народу
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
34
26
Смішно
1
Цікаво
2
Сумно
3
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Костюченко Григорий
Костюченко Григорий
Два сапога пара,и главное,что на одну ногу!.Вот вам и весь прорыв!.Рвануть можно не только вверх.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новини політики

Топпублікації

Топблоги