"Дуже негарно!" Зеленський вперше прокоментував "собачий скандал" із Брагарем

Президент України Володимир Зеленський прокоментував скандал зі "слугою народу" Євгеном Брагарем, заявивши, що відчуває провину за помилки й подібні висловлювання народних депутатів.

Своєю думкою щодо поради парламентаря пенсіонерці продати собаку, щоб заплатити за комуналку, глава держави поділився в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

"Для мене, якщо депутат нашої фракції "зашквариться", тоді я відчуваю провину на собі. Тому що це людина з фракції "Слуга народу". Але ми не можемо проконтролювати всіх депутатів, всіх мажоритарників. Ми говорили, що буде очищення – і ми повинні це робити. Всіх чесних, сильних ти повинен підтримувати, а з іншими – спокійно розлучатися. Спокійно говорити: "Ти не можеш бути обличчям нашої партії", – зазначив він.

Зеленський вперше прокоментував "собачий скандал" із Брагарем

"Історію з собакою" за участю Брагаря Зеленський назвав дуже негарною. "Але в цьому разі давайте подивимося. Я його знаю, я з ним спілкувався, він працював у нашому штабі, він історик, аспірант в інституті Шевченка. Розумна людина, але дуже молода. Я завжди підтримую молодих людей, але бачимо, що буває", – пояснив президент.

Зеленський вказав, що ситуація з мажоритарниками, яких набрали як "людей з народу", є окремою історією.

"Є регіон, хто хоче, там заповнюють дані, давайте їх перевіряти, їх перевіряли наші штаби. Я дивився: чистий? Чистий. Довідки служби безпеки, МВС – все було чисто. Поки я не пішов у політику, я не міг собі уявити, що людина за гроші може змінювати свою навіть не анкету – свою біографію. Тобто почистили інформацію. Є такі люди", – зазначив він.

Зеленський висловив думку, що парламентські вибори в Україні повинні проводитися за відкритими списками та без мажоритарників. Президент також підкреслив, що якщо "Слуга народу" виконає свої передвиборчі обіцянки, чинну Верховну Раду "ніхто розпускати не буде".

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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