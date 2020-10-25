Зеленський проголосував на місцевих виборах: під дільницею влаштували акцію Femen. Відео

Президент України Володимир Зеленський разом з дружиною Оленою проголосували на місцевих виборах 2020 на Києві.

Трансляцію вели на сторінці в Facebook Офісу президента. Глава держави віддав свій голос на виборчій дільниці №800489 в Оболонському районі столиці по проспекту Героїв Сталінграда 2.

Відзначимо, що на ділянці куди приїхав Зеленський з дружиною провела свою акцію Femen. Коли глава держави йшов до ділянки, вибігла дівчина і підняла спідницю. Акція була двосекундною, дівчину відразу заламала охорона президента. На вивороті спідниці було написано Zexist.