Зеленський – про режим перемир'я: молимося і вдаємося до забобонів

Президент України Володимир Зеленський заявив, що поки не дає жодних гарантій щодо тривалого збереження перемир'я на Донбасі, але сподівається на це.

Свою оцінку нинішньої ситуації на фронті глава держави дав під час спілкування з журналістами в Часовому Яру на Донеччині. Він зазначив, що за одну хвилину спрогнозувати успішність таких складних кроків неможливо (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"У житті можливо все. І ми боремося за те, щоб цей режим не порушувався. Але можливо. Це життя, ви все це розумієте. Якби все залежало лише від нашого боку, я впевнений, що це був би зараз принциповий режим тиші. І ми би перейшли до наступних етапів закінчення війни. Тому це діалог на декілька годин про принципи порушення режиму тиші. Там багато питань, проблем", – сказав Зеленський.

Водночас, додав він, надію на те, що перемир'я дасть свої результати, втрачати не варто. Президент підкреслив, що основна мета – збереження життів українських захисників.

"Ми молимося і Богові за це, ми вдячні нашим військовим. Чесно кажучи, тьху-тьху, робимо такі забобони, але найголовніше, що хочемо втримати цей режим тиші. Щодня просто не втрачати наших військових. Для нас це дуже важливо. Гарантувати нічого не можу, але скажу вам, що ми дуже багато всього робимо. Як в Україні, так і на зустрічах в Мінському форматі, в режимі відеоконференцій засідань ТКГ. Будемо далі тримати кулаки", – підсумував Зеленський.

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