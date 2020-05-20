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20 травня • оновлено в 13:40
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Зеленський про другий президентський термін: однієї каденції не вистачить!

5.8т
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Президент України Володимир Зеленський заявив, що йому не вистачить однієї президентської каденції для виконання всіх передвиборчих обіцянок.

Про це він повідомив на пресконференції за підсумками свого президентства 20 травня. Зокрема, Зеленський відповів на питання, чи достатньо йому одного президентського терміну для того, щоб виконати всі обіцянки, які він дав українському народові (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця).

"Я не знаю. Щиро, однією (каденції – Ред.) не вистачить", – зазначив президент.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

president.gov.ua

Більш того, він додав, що, якщо матиме більшу підтримку українського народу, то, подумає над тим, щоб балотуватися на другий президентський термін.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Зеленський заявив, що за підсумками зустрічі з Володимиром Путіним восени 2020 є позитивні результати. Зокрема, це обмін полоненими.

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Автор
Гліб Іванов
Тема
Пресконференція Зеленського 2020
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
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