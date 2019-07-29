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Зеленський призначив відомого медійника своїм радником

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Президент України Володимир Зеленський призначив колишнього генерального директора телеканалу СТБ Володимира Бородянського своїм позаштатним радником.

Відповідний указ №557/2019 опублікований на офіційному сайті глави держави в понеділок, 29 липня.

"Призначити Бородянського Володимира Володимировича радником президента України (поза штатом)", - сказано в документі.

У свою чергу Бородянський вже заявив, що має намір створити робочу групу з депутатів та діячів культури різних сфер, яка займеться розробкою гуманітарної стратегії держави.

"Отже, зараз моя посада – радник президента з гуманітарних питань. Як це бачу: можливість зробити і реалізувати задуми і стратегії, які докорінно змінять гуманітарну сферу в Україні. Я хочу, щоб держава могла запропонувати своїм артистам підтримку, захист і справедливі і прозорі KPI їх роботи. А закордонним – ті умови, які будуть стимулювати до праці тут. Ті умови, при яких Україна буде першою серед потенційних партнерів будь-якого міжнародного проекту. Щоб знову, навіть не з'являлося питань, чому се ріал "Чорнобиль" HBO і Sky знімали не в Україні, а в Литві", - написав він у Facebook.

Володимир Бородянський

Володимир Бородянський

"Новое время"

За словами Бородянського, мистецтво, спорт, інформаційна безпека – всі ці галузі "повинні жити і розвиватися з чітким усвідомленням своїх завдань, функціоналу і кінцевої мети".

"Зараз завдання президента наступне: спільно з депутатами, індустрією, експертами, науковим співтовариством створити гуманітарну стратегію, сформувати конкретну програму дій, підстави для зміни законодавства, і появи нового, трансформувати інфраструктуру гуманітарної сфери відповідно до затвердженої парламентом стратегією", - повідомив Бородянський.

Він зазначив, що вважає культуру основою розвитку громадянина, держави та запорукою процвітання.

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"Команду робочої групи буду підбирати з кращих професіоналів індустрії, в якій по кожному напрямку буде закріплений окремий куратор, який в свою чергу сформує свою робочу групу. Напрямів роботи багато: музеї і заповідники, театри, музика, консерваторії, філармонії, кіно, релігія, бібліотеки, книги. медіа: ЗМІ (ТБ, преса, радіо), соціальні медіа та інтернет-видання. Інформаційна безпека (змістовна). Спорт, туризм. Благодійність. Ми будемо багато взаємодіяти з галуззю освіти", - уклав Бородянський.

  • У 2000 році Бородянський працював керівником відділу управління медіа-активами "Альфа-банку".

  • З 2004 був генеральним директором телеканалу СТБ, а з березня 2012 року очолював медіа-групу StarLightMedia. У 2018 році Бородянський покинув телегрупц.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Зеленський раніше видав указ, яким реорганізував і скоротив чисельність співробітників Адміністрації президента.

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