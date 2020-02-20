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20 лютого • оновлено в 09:47
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Зеленський призначив "смотрящих" по всіх регіонах. Повний список

17.4т
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Президент України Володимир Зеленський призначив відповідальних в регіонах людей, які будуть вести підготовку до місцевих виборів.

Такі "смотрящі" будуть займатися відбором людей в списки в обласні та місцеві ради, пише "Українська правда".

Призначити відповідальних на місцях Зеленському запропонував перший заступник керівника ОПУ Сергій Трофимов. Гарант ідею підтримав і особисто затвердив перелік кураторів.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Попередньо список "смотрящих" з нардепів виглядає так:

  • Олександр Корнієнко – Київ

  • Давид Арахамія – Миколаївська область

  • Павло Халімон – Чернігівська область

  • Олександр Качура – Сумської область

  • Юрій Корявченков – Полтавська область

  • Олександр Дубинський – Херсонська область

  • Олена Лис – Чернівецька область

  • Аліна Загоруйко – Вінницька область

  • Роман Мулик – Львівська область

  • Олена Вінтоняк – Івано-Франківська область

  • Юрій Аристов – Закарпатська область

  • Микита Потураєв – Кіровоградська область

  • Павло Сушко – Харківська область

  • Максим Ткаченко – Луганська область

  • Владлен Неклюдов – Донецька область

  • Олександр Сова – Одеська область

  • Юрій Кисіль – Дніпропетровська область

  • Олександр Кабанов – Запорізька область

  • Віктор Гевко – Тернопільська область

Відзначимо, що Гевко є членом команди "Ліги сміху" "VIP Тернопіль" і раніше був представником Зеленського в області під час виборів президента.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський назвав терміни виборів на Донбасі.

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Автор
Тимур Григоренко
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
Тег
вибори в Україні
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Питон Каа
Питон Каа
А в Крыму хто? Он же говорил, что проведет выборы в Крыму? Передумал?
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