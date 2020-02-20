Зеленський призначив "смотрящих" по всіх регіонах. Повний список

Президент України Володимир Зеленський призначив відповідальних в регіонах людей, які будуть вести підготовку до місцевих виборів.

Такі "смотрящі" будуть займатися відбором людей в списки в обласні та місцеві ради, пише "Українська правда".

Призначити відповідальних на місцях Зеленському запропонував перший заступник керівника ОПУ Сергій Трофимов. Гарант ідею підтримав і особисто затвердив перелік кураторів.

Володимир Зеленський

Попередньо список "смотрящих" з нардепів виглядає так:

Олександр Корнієнко – Київ

Давид Арахамія – Миколаївська область

Павло Халімон – Чернігівська область

Олександр Качура – Сумської область

Юрій Корявченков – Полтавська область

Олександр Дубинський – Херсонська область

Олена Лис – Чернівецька область

Аліна Загоруйко – Вінницька область

Роман Мулик – Львівська область

Олена Вінтоняк – Івано-Франківська область

Юрій Аристов – Закарпатська область

Микита Потураєв – Кіровоградська область

Павло Сушко – Харківська область

Максим Ткаченко – Луганська область

Владлен Неклюдов – Донецька область

Олександр Сова – Одеська область

Юрій Кисіль – Дніпропетровська область

Олександр Кабанов – Запорізька область

Віктор Гевко – Тернопільська область

Відзначимо, що Гевко є членом команди "Ліги сміху" "VIP Тернопіль" і раніше був представником Зеленського в області під час виборів президента.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський назвав терміни виборів на Донбасі.

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