Зеленський призначив "смотрящих" по всіх регіонах. Повний список

Президент України Володимир Зеленський призначив відповідальних в регіонах людей, які будуть вести підготовку до місцевих виборів.
Такі "смотрящі" будуть займатися відбором людей в списки в обласні та місцеві ради, пише "Українська правда".
Призначити відповідальних на місцях Зеленському запропонував перший заступник керівника ОПУ Сергій Трофимов. Гарант ідею підтримав і особисто затвердив перелік кураторів.
Володимир Зеленський
Попередньо список "смотрящих" з нардепів виглядає так:
Олександр Корнієнко – Київ
Давид Арахамія – Миколаївська область
Павло Халімон – Чернігівська область
Олександр Качура – Сумської область
Юрій Корявченков – Полтавська область
Олександр Дубинський – Херсонська область
Олена Лис – Чернівецька область
Аліна Загоруйко – Вінницька область
Роман Мулик – Львівська область
Олена Вінтоняк – Івано-Франківська область
Юрій Аристов – Закарпатська область
Микита Потураєв – Кіровоградська область
Павло Сушко – Харківська область
Максим Ткаченко – Луганська область
Владлен Неклюдов – Донецька область
Олександр Сова – Одеська область
Юрій Кисіль – Дніпропетровська область
Олександр Кабанов – Запорізька область
Віктор Гевко – Тернопільська область
Відзначимо, що Гевко є членом команди "Ліги сміху" "VIP Тернопіль" і раніше був представником Зеленського в області під час виборів президента.
Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський назвав терміни виборів на Донбасі.
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